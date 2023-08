(Alliance News) - Banca Mediolanum Spa a annoncé vendredi des résultats commerciaux de 773 millions d'euros en juillet, dont des entrées nettes totales de 478 millions d'euros, correspondant à 5,2 milliards d'euros depuis le début de l'année.

Les entrées nettes dans les actifs sous gestion se sont élevées à 176 millions d'EUR, ce qui correspond à 2,3 milliards d'EUR depuis le début de l'année.

La banque a également indiqué que les nouveaux prêts décaissés s'élevaient à 278 millions d'EUR, soit 1,95 milliard d'EUR depuis janvier, tandis que les primes des polices d'assurance s'élevaient à 16 millions d'EUR, soit 106 millions d'EUR depuis janvier.

Massimo Doris, directeur général de Banca Mediolanum, a déclaré : " La collecte de juillet, qui s'élève à 478 millions d'EUR, continue d'être solide, malgré d'importantes sorties fiscales de la part des clients et quelques échéances techniques dans la gestion d'actifs. Par ailleurs, les actifs sous gestion témoignent une fois de plus de la grande qualité et du succès des solutions de conteneurs proposées aux clients. Au cours du mois, les tout premiers bons de caisse activés en début d'année sont arrivés à échéance, une épargne que les clients pourront investir dans des produits gérés au cours des prochains mois grâce au soutien et aux conseils de nos Banquiers Familiaux".

"Les versements de prêts hypothécaires et de crédits se poursuivent également à un bon rythme, de même que les dépôts dans les polices de protection des clients, deux autres éléments distinctifs d'une offre complète visant à satisfaire tous les besoins. Enfin, nous assistons à une croissance de la clientèle encore plus rapide qu'en 2022, notre année record, avec 115 500 nouveaux clients acquis au cours des sept premiers mois, soit une augmentation de 11 % par rapport à la même période de l'année précédente".

Banca Mediolanum se négocie dans le vert de 0,6 pour cent à 8,48 euros par action.

