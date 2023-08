(Alliance News) - Le conseil d'administration de Banca Mediolanum Spa a approuvé mardi le rapport financier semestriel consolidé au 30 juin, faisant état d'un bénéfice net de 363,3 millions d'euros, en hausse de 51 % par rapport aux 241,1 millions d'euros du premier semestre 2022.

Les produits nets d'intérêts s'élèvent à 347,3 millions d'euros, contre 167,5 millions d'euros pour la même période de l'année précédente, en hausse de 107 % en raison de la hausse rapide des taux d'intérêt et du poids de la composante variable dans la composition du portefeuille de prêts et des titres de trésorerie.

La marge contributive s'est élevée à 839,3 millions d'euros, contre 657,1 millions d'euros au premier semestre 2022.

La marge opérationnelle s'élève à 464,0 millions d'euros, en hausse de 47% par rapport à 314,7 millions d'euros au S1 2022, "grâce à la contribution positive de tous les métiers et à un fort levier opérationnel", comme l'indique la note de la banque.

Le total des actifs gérés et administrés s'élève à 112,65 milliards d'euros, en hausse de 12 % par rapport au 30 juin de l'année dernière et de 9 % par rapport à la fin de l'année 2022.

Le ratio Common Equity Tier 1 s'est établi à 21,5 % au 30 juin, confirmant la solidité du groupe.

Les volumes de transactions se sont élevés à 6,46 milliards d'EUR, contre 6,34 milliards d'EUR l'an dernier, malgré l'environnement macroéconomique difficile de ces derniers mois.

En particulier, la collecte nette totale a été positive, atteignant 4,69 milliards d'EUR, soit une hausse de 8,0 % en glissement annuel, tandis que la collecte nette gérée a atteint 2,16 milliards d'EUR, soit une baisse de 31 %.

Les prêts décaissés au cours de la période se sont élevés à 1,68 milliard d'euros, en baisse de 12 %, reflétant le ralentissement du marché de l'immobilier et de l'investissement.

le ralentissement du marché de l'immobilier et le resserrement des taux d'intérêt.

Les primes d'assurance protection ont également augmenté de 3 % pour atteindre 89,8 millions d'EUR.

Le nombre de banquiers familiaux au 30 juin s'élevait à 6 169, en hausse de 2 % par rapport à la fin de l'année dernière, grâce à l'augmentation des effectifs en Italie et en Espagne et au succès du projet Next ; le nombre total de clients s'élevait à près de 1,8 million, en hausse de 4 % par rapport à la fin de l'année 2022.

Le cours de l'action de Banca Mediolanum a baissé de 2,4 %, à 8,63 euros par action.

