Le bénéfice de Mediolanum diminue, les marges augmentent et il y a un dividende

(Alliance News) - La Banca Mediolanum Spa a annoncé mercredi qu'elle avait vu son bénéfice net pour 2022 tomber à 521,8 millions d'euros, contre 713,1 millions d'euros un an plus tôt.

Le chiffre est en baisse car le bénéfice de 2021 a bénéficié d'effets non récurrents liés à la bonne tenue des marchés financiers.

Les revenus nets d'intérêts sont passés de 270,2 millions d'euros à 407,0 millions d'euros, la marge de contribution a augmenté de 1,23 milliard d'euros à 1,43 milliard d'euros et la marge d'exploitation a augmenté de 502,6 millions d'euros à 680,3 millions d'euros en 2021.

Le bénéfice brut avant impôt, quant à lui, est tombé à 661,6 millions d'euros contre 890,5 millions d'euros, avec toutefois des impôts en baisse à 139,8 millions d'euros contre 177,4 millions d'euros l'année précédente.

Au cours d'une année caractérisée par une forte correction des marchés, de solides apports nets en gestion d'actifs ont permis de maintenir les commissions nettes à l'excellent niveau de 1,03 milliard d'EUR, en hausse de 7 % par rapport à l'année précédente.

Les prêts à la clientèle de détail du groupe s'élèvent à 16,44 milliards d'euros, en hausse de 14 % par rapport au 31 décembre 2021. Les prêts douteux nets, en pourcentage du total des prêts du groupe, se sont élevés à 0,68%.

Le ratio Common Equity Tier 1 au 31 décembre 2022 s'élève à 20,6 %, un niveau d'excellence absolue qui tient également compte de la distribution de dividendes d'environ 369 millions d'euros.

Les résultats de négociation, qui s'élèvent à 12,49 milliards d'euros, montrent un afflux net total de 8,30 milliards d'euros, en baisse de 10 %, tandis que les afflux nets sous gestion ont atteint 5,95 milliards d'euros, en baisse de 11 % par rapport à l'année dernière. Les prêts décaissés se sont élevés à 4,01 milliards d'EUR, soit une hausse de 3 % sur un an. En outre, les primes d'assurance des polices de protection ont augmenté de 10 % pour atteindre 183,9 millions d'euros.

Le dividende proposé est de 0,26 EUR, qui, ajouté à l'acompte de 0,24 EUR versé en novembre, s'élève à 0,50 EUR pour l'ensemble de l'année, soit un total de 369 millions EUR. L'année dernière, la banque a distribué un dividende de 0,58 EUR par action, qui comprenait également un coupon spécial de 0,12 ERU.

Massimo Doris, PDG de Banca Mediolanum, a déclaré : "Nous nous souviendrons de l'année 2022 car elle sera marquée par le retour d'une inflation à deux chiffres et, surtout, par l'éclatement du conflit en Ukraine, qui, malheureusement, persiste. Malgré la complexité de ce scénario, Banca Mediolanum a enregistré une excellente performance tant au niveau de l'acquisition de nouveaux clients que de l'augmentation du nombre de banquiers familiaux qui ont choisi de travailler avec notre groupe".

"Je tiens avant tout à souligner un résultat économique extrêmement solide, expression totale de l'activité récurrente, avec un bénéfice de 522 millions d'euros et une marge opérationnelle record de plus de 680 millions d'euros, en hausse de 35%. Ces résultats attestent, une fois de plus, de la force compétitive du modèle de Banca Mediolanum, et nous permettent de poursuivre une politique de dividende très généreuse avec un coupon proposé de 50 cents au total. Enfin, je tiens à souligner l'excellente croissance en taille et en rentabilité de Banco Mediolanum, notre filiale en Espagne. Nous archivons donc une année pleinement positive sur le plan économique et commercial, ce qui témoigne en définitive de la justesse de la voie que nous avons choisie et que nous continuerons à suivre, à savoir celle de la croissance organique".

L'action de Banca Mediolanum est en baisse de 1,1% à 8,95 euros par action.

