(Alliance News) - Banca Mediolanum Spa a annoncé jeudi qu'elle avait enregistré des entrées nettes de 789 millions d'euros en mai.

Le chiffre de mai porte la valeur totale depuis le début de l'année à 4,88 milliards d'euros.

Les entrées nettes dans les actifs sous gestion se sont élevées à 609 millions d'euros en mai et à 2,41 milliards d'euros pour les cinq premiers mois, tandis que les nouveaux prêts décaissés se sont élevés à 252 millions d'euros pour le mois et à 1,02 milliard d'euros pour la période écoulée depuis le début de l'année. Les prix des polices de protection se sont élevés à 17 millions d'EUR et à 75 millions d'EUR depuis le début de l'année.

Massimo Doris, directeur général de Banca Mediolanum, a déclaré : "La collecte nette de ce mois-ci est à nouveau très forte, les clients privilégiant nos solutions d'investissement pour réaffecter les liquidités provenant des dépôts. Je ne suis pas surpris que la collecte nette gérée ait connu un nouveau succès, avec 609 millions d'euros et 2,41 milliards d'euros depuis le début de l'année, car elle découle de notre stratégie de planification financière, qui a également été à l'origine de la tendance positive constante de ces derniers mois".

"Je suis également très satisfait de la qualité de cette collecte, qui s'est principalement concentrée sur les fonds communs de placement et les polices en unités de compte. Grâce à cette importante contribution et aux initiatives mises en œuvre au cours de la première partie de l'année, la collecte totale a atteint 4,88 milliards d'euros au cours des cinq premiers mois de 2024, plaçant Banca Mediolanum en tête du secteur ".

"L'acquisition de clients a également été excellente, avec 17 000 nouveaux clients au cours du mois et 95 100 depuis le début de l'année, dont 14 000 par le biais du canal numérique de Selfy. Je suis convaincu qu'en maintenant cette dynamique, nous continuerons à construire sur cette base solide et à atteindre nos objectifs de croissance."

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.