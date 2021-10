Mediolanum ne vendra pas nécessairement sa participation dans Mediobanca après le changement de gouvernance - le PDG à la presse

L'administrateur délégué Massimo Doris a ajouté que la Banca Mediolanum, qui détient une participation de 3,3% dans Mediobanca, n'était pas intéressée par une fusion avec la banque.

"Avec l'arrivée de deux nouveaux actionnaires importants comme Del Vecchio et Caltagirone, la stabilité de l'institution pourrait changer", a déclaré le quotidien Il Messaggero citant les propos de Doris dans un aperçu d'une interview qui sera publiée jeudi.

"Nous préférons avoir les coudées franches. Cela ne signifie pas que nous partirions uniquement en raison d'un éventuel changement de gouvernance ; nous aurions simplement la possibilité d'évaluer les nouvelles plus sereinement et de prendre des décisions plus réfléchies", a-t-il ajouté.