Analyse-Les risques liés à la dette publique des banques italiennes : réel ou simple déjà-vu ?

Le lien entre souverain et banque, qui est devenu une "boucle fatale" de risques se renforçant mutuellement il y a dix ans, aggrave les problèmes des créanciers italiens, qui ont perdu un cinquième de leur capital cette année, soit près de deux fois plus que le secteur européen au sens large, touché par les retombées de la crise ukrainienne.

De nombreux analystes et banquiers, dont le patron d'UniCredit, Andrea Orcel, soulignent que la situation a changé et imputent la chute des actions à une réaction instinctive injustifiée des investisseurs.

"C'est une question de dj vu", a déclaré Orcel lors d'une conférence à Milan la semaine dernière. "C'est une situation difficile mais ce n'est pas la même chose".

Les banques italiennes sont devenues un proxy pour les risques souverains lorsque le coût de la dette de Rome a menacé de devenir incontrôlable, avant que la BCE, dirigée par l'actuel Premier ministre italien Mario Draghi, ne s'engage à sauver l'euro en 2012 et ne procède à l'épongeage d'un cinquième des obligations italiennes.

Dix ans plus tard, les progrès vers une union bancaire européenne sont au point mort et les banques italiennes sont toujours à mi-chemin d'un processus de consolidation visant à soutenir les acteurs de taille moyenne et à résoudre l'éternel problème de Monte dei Paschi di Siena.

La dernière promesse de la BCE de concevoir un nouvel outil anti-spread la semaine dernière a stoppé la déroute des obligations et des actions bancaires de Rome, mais les investisseurs se demandent si ce répit est temporaire.

S'exprimant lors de la conférence de Milan, Carlo Messina, PDG de la plus grande banque italienne Intesa Sanpaolo, a déclaré qu'un État riche comme l'Italie ne devrait pas compter sur la BCE pour soutenir sa dette, et penser que ses "problèmes seront résolus de l'extérieur."

UNE RESTRUCTURATION INCOMPLÈTE

"Il y a définitivement des différences par rapport au passé, mais je vois aussi des éléments qui m'inquiètent", a déclaré Ignazio Angeloni, chargé de recherche à la Harvard Kennedy School.

"Je pense que la restructuration du système bancaire italien est incomplète", a ajouté Angeloni, qui a précédemment siégé au conseil de surveillance de la BCE et dirigé le département de stabilité financière de la banque centrale.

"Les deux principaux créanciers sont en sécurité à toute vitesse, pour ainsi dire, mais il y a quatre ou cinq banques de taille moyenne qui n'ont pas fait tout le chemin."

Lorsque les prix des obligations chutent, les banques subissent un coup direct sur leurs réserves de capital et voient le coût de leur financement par emprunt et par actions augmenter.

Poussées par les régulateurs à diversifier les risques souverains, Intesa et UniCredit ont réduit leurs avoirs en obligations nationales à 70-80% par rapport à leurs fonds propres de base.

Si l'on inclut également leurs pairs plus petits, ce ratio passe à 148 % pour les cinq premières banques italiennes, selon JPMorgan, bien que ce soit encore loin du niveau de 261 % de 2017.

En tant que part du total des actifs, les obligations domestiques des principales banques italiennes cotées en bourse sont tombées à 6,6 %, selon Citi, par rapport aux niveaux antérieurs de plus de 10 %, un seuil qui s'applique toujours au système bancaire plus large.

INSULATION

Pour se protéger des fluctuations du marché, les banques italiennes ont placé 72 % de leur portefeuille d'obligations nationales parmi les actifs détenus jusqu'à l'échéance qui ne nécessitent pas d'évaluation au prix du marché, selon la Banque d'Italie.

En conséquence, on estime qu'un élargissement de 100 points de base de l'écart de rendement entre les obligations italiennes et allemandes à 10 ans coûte aux banques 20 à 25 points de base en termes de fonds propres de base agrégés - ce qui est bien supérieur aux seuils minimums.

La Banque d'Italie calcule que les banques italiennes détiennent des fonds propres excédentaires équivalant à près de 4 % de leurs actifs pondérés en fonction des risques à la fin de 2021, ayant renforcé leurs réserves au cours des dernières années.

La BCE, qui est devenue le superviseur bancaire de la zone euro fin 2014, a également forcé les banques italiennes à réduire les créances douteuses brutes à 4 % du total des prêts, contre un pic de 18 % en 2015.

Les investisseurs craignent que les prêts à problèmes n'augmentent à nouveau, car les entreprises sont confrontées à des coûts de prêt plus élevés, à des prix record pour l'énergie et les matières premières ainsi qu'à des chaînes d'approvisionnement perturbées et à la suppression progressive des mesures de soutien COVID.

Sebastiano Pirro, directeur des investissements chez Algebris Investments, basé à Londres, a déclaré que des critères de prêt plus stricts et les garanties de l'État que l'Italie a fournies pendant la pandémie - qui couvrent 40 % de tous les prêts aux entreprises - permettraient de contenir les prêts à problèmes.

"Les banques italiennes ont changé leur approche du prêt au cours de la dernière décennie. Les relations personnelles jouaient autrefois un rôle clé, ce n'est plus le cas, les banques accordent une énorme attention aux risques de crédit", a-t-il déclaré.

En incorporant des données de séries chronologiques basées sur les pratiques de prêt passées, beaucoup plus laxistes, les modèles d'évaluation des risques des banques ont tendance à surestimer les pertes potentielles sur prêts, a déclaré M. Pirro.

"Aucune des provisions pour pertes sur prêts liées à la COVID que les banques ont constituées au cours du premier semestre 2020 n'a été utilisée pour amortir réellement des prêts", a-t-il ajouté.

M. Angeloni a toutefois mis en garde contre le fait qu'il était trop tôt pour évaluer l'étendue des dommages causés par COVID.

"Il semble que les choses ne soient pas si mauvaises, mais nous n'en sommes pas certains", a-t-il déclaré.

Les entreprises italiennes viennent seulement de commencer à rembourser le capital des prêts COVID garantis par l'État.

Les mesures de soutien liées à la pandémie ont poussé la dette de l'Italie à 151 % de la production nationale en 2021. Rome espère maintenant que les 200 milliards d'euros de fonds de relance de l'UE l'aideront à se développer suffisamment pour réduire le poids de sa dette.

"Le problème est que l'Italie n'a aucune marge de manœuvre budgétaire", a déclaré M. Angeloni, ajoutant que Rome n'a pas su profiter des taux bas en temps utile pour réduire la dette.

"Je ne dirais pas que la boucle fatale des risques bancaires-souverains est derrière nous".