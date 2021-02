BMPS a creusé ses pertes en 2020, compte à nouveau sur l'Etat

Rome (awp/afp) - Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) a confirmé mercredi envisager une augmentation de capital à hauteur de 2,5 milliards d'euros après avoir creusé sa perte nette en 2020 à 1,689 milliard d'euros en 2020, contre 1,03 milliard l'année précédente.

Si la banque transalpine ne devait pas trouver de nouveau partenaire, l'Etat italien a indiqué "son plein soutien", en participant à une augmentation de capital, précise la banque dans un communiqué.

BMPS avait déjà bénéficié d'un sauvetage public en 2017.

Mais pour l'Etat italien "la priorité" dans la recherche d'une solution pour BMPS reste cependant celle de "l'agrégation avec un partenaire bancaire", a assuré le responsable financier de la banque, Giuseppe Sica, cité par l'agence spécialisée RadioCor.

Généralement, lors d'une augmentation de capital, la pratique du marché veut que l'on trouve des banques d'investissement prêtes à souscrire l'éventuelle partie manquante de l'augmentation de capital et BMPS travaille sur cette base si une agrégation n'est pas possible à bref ou moyen terme, a expliqué M. Sica.

Le gouvernement italien souhaitait qu'Unicredit, une grande banque en bonne santé financière, rachète BMPS, mais l'ancien patron d'Unicredit s'y opposait. La nomination fin janvier d'un nouveau patron à la tête d'Unicredit pourrait désormais changer la donne.

Le résultat de Banca Monte dei Paschi di Siena, la troisième banque italienne, a été affecté en 2020 par des éléments exceptionnels non opérationnels d'un montant de 1,3 milliard d'euros, dont 984 millions de provisions pour risques et charges et 154 millions d'euros de restructurations liées en partie à l'exode du personnel au quatrième trimestre.

Les ajustements des prêts se sont élevés à 748 millions d'euros, dont 348 millions d'euros résultant des effets de Covid-19.

Le résultat net opérationnel était négatif à hauteur de 39 millions d'euros, contre un bénéfice opérationnel de 406 millions d'euros l'année précédente.

Les revenus de la banque ont atteint 2,9 milliards d'euros en 2020, contre 3,2 mds en 2019.

Au quatrième trimestre, la banque a essuyé une perte nette de 149,6 millions d'euros. Elle a été pénalisée par des coûts opérationnels de 573 millions d'euros, en hausse de 5,2% sur le trimestre précédent, liés à des opérations de fin d'année mais aussi à des crédits liés à l'épidémie du Covid-19 à hauteur de 48 millions d'euros.

Le titre a perdu 1,7% à 1,33 euros dans un marché en légère hausse à l'ouverture.

Plus vieille banque du monde, la Banca Monte dei Paschi di Siena avait suscité de très vives inquiétudes en 2016-2017, contraignant Rome à voler à son secours.

Considérée comme le maillon faible du système bancaire italien, elle avait bénéficié en 2017 d'une "recapitalisation préventive" et son premier actionnaire est depuis le ministère des Finances (68,2% du capital).

afp/jh