Le chef d'UniCredit n'est pas intéressé par Generali ou Mediobanca - Il Sole 24 Ore

UniCredit veut accroître sa présence en Italie et pourrait envisager des rapprochements en Italie et à l'étranger, mais ne s'intéresse pas au plus grand assureur du pays, Generali, ni à son principal actionnaire, Mediobanca, a déclaré son PDG Andrea Orcel dans une interview à un journal.

UniCredit, la deuxième banque italienne en termes d'actifs, a dévoilé jeudi un plan triennal https://www.reuters.com/markets/europe/unicredit-targets-2024-net-profit-above-45-bln-euros-2021-12-09, s'engageant à restituer aux investisseurs 16 milliards d'euros (18 milliards de dollars) d'ici 2024, soit la quasi-totalité des bénéfices générés pendant cette période.

À condition qu'UniCredit respecte son plan, l'objectif de remboursement laisserait intactes les réserves de capital excédentaire de la banque, ce qui lui permettrait d'envisager d'éventuelles fusions et acquisitions.

Dans un entretien avec le quotidien italien Il Sole 24 Ore publié samedi, M. Orcel a réaffirmé que le groupe pourrait envisager des opérations de fusion et d'acquisition qui renforcent sa franchise et ses plans de retour aux actionnaires.

Toutefois, il a écarté les spéculations selon lesquelles UniCredit pourrait être intéressé par Generali ou Mediobanca.

"Je ne crois pas aux rapprochements entre banques et assureurs. Ils ne fonctionnent pas", a déclaré M. Orcel.

"Nous ne sommes pas non plus intéressés par la gestion de participations financières", a-t-il ajouté en référence à la participation de 13% de Mediobanca dans Generali, dont elle tire une part importante de ses revenus.

Les antécédents d'Orcel, l'un des négociateurs les plus expérimentés d'Europe, ont alimenté les spéculations selon lesquelles il pourrait chercher à conclure un accord avec UniCredit, après que son prédécesseur Jean Pierre Mustier ait tenté sans succès de réaliser une fusion transfrontalière.

En octobre, il s'est retiré d'un éventuel plan de sauvetage de sa rivale publique Monte dei Paschi, le Trésor italien ayant refusé d'accepter ses conditions.

Alors que M. Mustier a cherché à réduire l'exposition d'UniCredit à son pays d'origine, criblé de dettes, M. Orcel a répété que la banque souhaitait se développer sur le plan national, soulignant ses récents succès dans le gain de parts de marché grâce à de nouveaux produits de crédit à la consommation.

(1 $ = 0,8841 euros) (Reportage de Valentina Za ; Montage de David Holmes)