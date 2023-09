Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (BMPS) est un groupe bancaire organisé autour de 4 pôles d'activités : - banque commerciale : vente de produits et de services bancaires traditionnels et spécialisés (crédit-bail, affacturage, crédit à la consommation, etc.) ; - banque d'affaires, de financement et d'investissement : financements structurés, conseils financiers, capital-investissement, ingénierie financière (à destination des secteurs de l'environnement et de l'agroalimentaire) ; - gestion d'actifs ; - bancassurance. A fin 2022, le groupe gère 73,3 MdsEUR d'encours de dépôts et 85,2 MdsEUR d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 1 362 agences implantées en Italie et par le biais de filiales et de bureaux de représentation à l'international.

Secteur Banques