Banca Popolare di Sondrio, Scope relève la note de BBB à BBB

(Alliance News) - Banca Popolare di Sondrio Scpa a annoncé mardi que l'agence Scope Ratings, à l'issue de son processus annuel de révision des notations, a relevé la note d'émetteur attribuée à la banque à "BBB", contre "BBB-" précédemment.

La perspective a été révisée de "positive" à "stable".

Le relèvement de la note, tel qu'indiqué par l'agence, "reflète l'amélioration substantielle de la qualité des actifs réalisée ces dernières années en présence de résultats d'exploitation qui sont restés solides, grâce à la croissance des prêts, à la stabilité des revenus de commissions et à la maîtrise des pertes sur les prêts. Le groupe a également pu bénéficier de l'augmentation des revenus nets d'intérêts et d'un bon niveau d'efficacité des coûts".

Des notes positives ont également été attribuées au "profil de solvabilité solide et à la bonne position de financement de la banque, soutenus par une base de dépôts de clients importante et stable", selon la banque.

De plus, ajoute la banque, "la note de viabilité à long terme reflète les progrès réalisés par le groupe dans l'amélioration de sa gouvernance d'entreprise, y compris la transformation en société anonyme et la réorganisation de la structure de gestion. Les racines coopératives du groupe et l'attention qu'il porte aux territoires dans lesquels il opère sont également appréciées, ce qui témoigne d'une forte responsabilité sociale et d'une capacité à répondre aux intérêts des différentes parties prenantes".

L'action de la Banca Popolare di Sondrio a clôturé juste en dessous du pair mardi, à 4,21 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.