CDP fournit 150 millions d'euros à Pop di Sondrio pour aider les entreprises italiennes à se développer

(Alliance News) - Cassa Depositi e Prestiti Spa a annoncé lundi qu'elle avait financé Banca Popolare di Sondrio Scpa à hauteur de 150 millions d'euros pour favoriser la croissance des entreprises italiennes.

Plus précisément, chaque prêt accordé par la banque à des entreprises italiennes grâce aux ressources de la CDP aura un montant maximum de 12,5 millions d'euros, avec une durée minimum de 24 mois. Les ressources permettront aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire soutenues par la Banca Popolare di Sondrio de répondre aux besoins de liquidités liés aux phénomènes inflationnistes et au contexte géopolitique international.

En outre, les entreprises bénéficiaires pourront également investir dans l'achat de machines, de logiciels et de technologies numériques, ainsi qu'entreprendre de nouveaux travaux sur les installations de production afin d'améliorer l'efficacité énergétique, y compris par l'installation de centrales de production d'énergie à partir de sources renouvelables. La Banca Popolare di Sondrio mettra également à disposition des financements CDP à hauteur d'au moins 51 % en faveur des PME.

"L'initiative revêt une importance stratégique particulière également parce qu'elle représente une première collaboration concrète entre CDP et BPS, deux institutions ayant une approche très innovante des questions ESG, et offre une opportunité significative de soutenir le tissu entrepreneurial italien, en poursuivant les objectifs de "travail décent et de croissance économique" de l'Agenda 2030 de l'ONU", a déclaré CDP.

L'obligation a été émise dans le cadre du programme EMTN de 5 milliards d'EUR. UniCredit Bank AG a conseillé Banca Popolare di Sondrio dans cette transaction.

Les actions de Banca Popolare di Sondrio sont en hausse de 0,9 % à 4,1780 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

