Banca Popolare di Sondrio SpA est une société basée en Italie et active dans le secteur bancaire. Les activités de la société consistent à fournir des services bancaires traditionnels et des services bancaires par Internet. Son offre comprend des services bancaires privés, notamment des comptes chèques et d'épargne, des cartes de crédit et des services bancaires en ligne ; des services bancaires aux entreprises, notamment des cartes de crédit aux entreprises et des services bancaires en ligne, et des services spéciaux, notamment des fonds d'investissement, des services de commerce extérieur et des services fiscaux. La société opère à travers quatre segments : Entreprises, comprenant les sociétés non financières ; Particuliers et autres clients, comprenant les ménages consommateurs, les sociétés financières et les organisations à but non lucratif ; Titres, comprenant les transactions avec les clients impliquant la négociation directe, le placement d'instruments financiers, les productions d'assurance et de pension, et la gestion de portefeuille et le segment Fonctions centrales couvre la gestion de portefeuille de titres propres et d'investissements en actions, les opérations de change pour compte propre.

Secteur Banques