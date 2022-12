Pop di Sondrio vend plus de 242 millions d'EUR de prêts non productifs

(Alliance News) - Dans le cadre d'un programme plus large d'interventions sur les prêts douteux et conformément à la stratégie de dérisquage et d'amélioration de la qualité des actifs, la Banca Popolare di Sondrio Spa a annoncé jeudi qu'elle avait réalisé - avec 14 autres institutions participantes - la titrisation multi-originateur de prêts non performants appelée "Luzzatti Pop NPLs 2022", pour une valeur comptable brute totale de 545 millions d'euros.

En particulier, la banque a vendu, avec effet économique au 1er janvier 2022, un portefeuille de prêts non performants d'une valeur comptable brute de 242,5 millions d'euros au véhicule de titrisation appelé Luzzatti Pop NPLs 2022 Srl qui, à son tour, a émis, à l'égard de la Banca Popolare di Sondrio, trois tranches de billets ABS pour un total de 65,71 millions d'euros, égal à 279 % de la valeur brute des prêts vendus.

Parmi celles-ci, une tranche senior s'élevait à 56 millions d'euros, correspondant à 23% de la valeur brute des créances cédées, qui s'est vue attribuer une notation de 'Baa1' et 'BBB+' par les agences Moody's et Arc Ratings, respectivement. La tranche en question, retenue par la Banca Popolare di Sondrio, présente des caractéristiques structurelles d'éligibilité au GACS et, si cette garantie d'État est réintroduite, les banques participantes évalueront l'opportunité de s'en prévaloir.

En outre, il existe une tranche mezzanine d'un montant de 8,3 millions d'euros, correspondant à 3,4% de la valeur brute des créances cédées, ainsi qu'une tranche junior d'un montant de 1,4 million d'euros, correspondant à 0,6% de la valeur brute des créances cédées.

"Afin d'obtenir la déconsolidation des créances cédées, conformément à la réglementation sectorielle applicable, 95% des tranches mezzanine et junior, respectivement, ont été placées avec succès auprès d'investisseurs institutionnels. La banque sera donc en mesure de réaliser la décomptabilisation du portefeuille de prêts non performants transférés", a expliqué Pop di Sondrio.

Suite à la déconsolidation comptable du portefeuille, le ratio NPL brut du groupe, qui s'élevait à 5,2% au 30 septembre 2022, est estimé dans la zone des 4,5% après la transaction.

Les actions de la Banca Popolare di Sondrio ont clôturé jeudi dans le rouge de 0,5 pour cent à 3,85 euros par action.

