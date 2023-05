Banca Profilo améliore ses comptes du premier trimestre

(Alliance News) - Banca Profilo Spa a annoncé vendredi qu'elle avait clôturé le premier trimestre avec un bénéfice net de 6,2 millions d'euros, en hausse de 20 % ou de 1,0 million d'euros par rapport au résultat du premier trimestre de l'année dernière.

"Ces résultats sont encore plus positifs lorsqu'ils sont placés dans le contexte dans lequel ils ont été réalisés, caractérisé par une situation géopolitique encore instable, un ralentissement économique avec une inflation persistante, des politiques monétaires restrictives et la crise de certaines banques étrangères. Les résultats croissants confirment la validité du modèle d'entreprise qui génère des résultats économiques positifs même dans un scénario économique faible et financier instable, augmentant ainsi la force du capital déjà élevée", a expliqué la banque.

Le total des dépôts de la clientèle, y compris les dépôts fiduciaires nets, s'élève à 5,8 milliards d'EUR et est conforme au résultat du 31 mars 2022, avec des entrées nettes positives de 45,2 millions d'EUR depuis le début de l'année, compensées par l'effet de marché négatif de 2022. Les dépôts directs ont diminué de 66,1 millions d'EUR, passant de 1,08 milliard d'EUR au 31 mars 2022 à 1,02 milliard d'EUR.

Le total des revenus nets au 31 mars 2023 s'élève à 23,6 millions d'euros, en hausse de 8,5 % ou 1,8 million d'euros par rapport à 21,8 millions d'euros un an plus tôt, " confirmant la réduction de la volatilité de la taille, également grâce à la diversification des sources de revenus ".

Les revenus nets d'intérêts pour le premier trimestre se sont élevés à 10,7 millions d'EUR, contre 7,6 millions d'EUR l'an dernier. Cette augmentation significative est due à l'évolution des taux de référence, qui a stimulé la rentabilité des dépôts directs, aux titres de créance du portefeuille bancaire, en particulier les obligations d'État indexées sur l'inflation, qui ont fortement augmenté au cours de la période, et à la contribution plus élevée des prêts de la banque d'investissement.

Le résultat d'exploitation de 10,6 M€ est en hausse de 1,5 M€ par rapport au 31 mars 2022, ce qui équivaut à un coefficient d'exploitation de 55 %, en amélioration par rapport au premier trimestre 2022 (58 %) et à la moyenne (76 %).

Au cours des trois premiers mois de 2023, le bénéfice avant impôt s'est élevé à 10,3 millions d'euros, en hausse par rapport aux 8,6 millions d'euros comptabilisés au cours de la même période de 2022.

Le bilan consolidé au 31 mars 2023 affiche un total de bilan de 2,0 milliards d'euros contre 1,9 milliard d'euros à fin décembre 2022 en raison du développement des prêts de la banque privée et de la banque d'investissement. Les capitaux propres du groupe s'élèvent à 167,7 M EUR contre 160,6 M EUR au 31 décembre 2022, en hausse principalement en raison du bénéfice enregistré au cours des trois premiers mois de 2023.

Les capitaux propres consolidés de Banca Profilo s'élevaient à 135,9 millions d'euros, avec un ratio CET 1 consolidé de 25,55 %, calculé conformément aux dispositions transitoires suivant l'entrée en vigueur de la norme IFRS 9. Le ratio de capital CET 1 consolidé entièrement chargé était de 25,52 %, bien au-dessus des exigences réglementaires et parmi les plus élevés de sa catégorie.

Le ratio de couverture des liquidités, déterminé sur le périmètre prudentiel consolidé, est nettement supérieur à 100 % et égal à 356,2 %.

Les actions de Banca Profilo sont en hausse de 1,4 % à 0,22 EUR par action.

