(Alliance News) - Banca Profilo Spa a fait savoir vendredi qu'elle a transposé les lignes directrices que la société mère Arepo BP a identifiées comme des lignes directrices stratégiques pour le développement des activités du groupe au cours des trois prochaines années, qui seront traduites dans un nouveau plan d'affaires 2024-2026 prévu pour la fin de l'année.

Les principaux objectifs du nouveau plan concernent le saut dimensionnel des activités de banque privée et d'investissement visant à optimiser la rentabilité des métiers, la consolidation de la capacité de rentabilité à faible volatilité développée par la Finance, le renforcement des investissements dans les fintech, avec un focus particulier sur l'intelligence artificielle et les actifs numériques, et la poursuite de l'augmentation de la rémunération des actionnaires en s'appuyant sur la solidité et la rentabilité.

Les piliers autour desquels les actions stratégiques doivent s'articuler sont les activités distinctives à forte rentabilité, les partenariats et la croissance externe, nationale et internationale, la banque privée et d'investissement en tant que service et l'attention portée aux personnes.

"Afin de relever les nouveaux défis sur les différents marchés où il opère, le groupe vise à développer davantage son modèle de service, qui lui a permis d'accroître considérablement sa rentabilité au cours des dernières années, en tenant compte des nouveaux besoins des clients et de l'environnement concurrentiel renouvelé, et en maintenant inchangés les éléments fondateurs de la banque, en particulier la solidité du capital, la diversification des activités, la capacité d'innover et d'attirer les talents, et la rémunération élevée des actionnaires", a annoncé l'entreprise dans une note.

Banca Profilo se négocie dans le vert de 1,4 pour cent à 0,21 EUR par action.

