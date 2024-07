(Alliance News) - Vendredi, les principaux marchés boursiers européens ont évolué en territoire positif alors que le Royaume-Uni a connu un changement de gouvernement, les travaillistes prenant le pouvoir peu après 14 ans dans l'opposition. Le parti travailliste de Sir Keir Starmer a remporté une victoire historique lors des élections qui se sont tenues hier.

Comme l'annonçaient tous les derniers sondages et comme l'ont confirmé les premiers sondages de sortie des urnes, le principal parti d'opposition britannique a obtenu la majorité à la Chambre des communes face aux conservateurs du Premier ministre Rishi Sunak, qui a démissionné de son poste de chef de file des conservateurs dans la matinée.

Le parti travailliste de Starmer a fait élire 410 députés sur 650 à Westminster, obtenant ainsi une majorité historique et écrasante grâce à une avance de plus de 10 points de pourcentage sur les conservateurs (34 % au niveau national).

Ainsi, le FTSE Mib a ouvert dans le vert de 0,2 pour cent à 34 200,74, le Mid-Cap était en hausse de 0,2 pour cent à 47 837,93, le Small-Cap était en hausse de 0,3 pour cent à 29 290,25, et l'Italy Growth était en baisse de 0,1 pour cent à 8 096,77.

En Europe, le CAC 40 de Paris est dans le vert de 0,4 pour cent, le FTSE100 de Londres est en hausse de 0,3 pour cent et le DAX 40 de Francfort est en hausse de 0,9 pour cent.

Sur le MIB, STMicroelectronics, en hausse de 2,8 pour cent, sur sa quatrième bougie haussière.

Saipem était également en hausse de 1,0%, soulevant son etsta après deux sessions baissières.

FinecoBank, d'autre part, est en hausse de 1,8 %. La société a déclaré jeudi que la collecte nette en juin s'élevait à 997 millions d'euros - en hausse par rapport aux 764 millions d'euros du même mois de 2023 - dépassant ainsi la barre des 5 milliards d'euros au premier semestre de l'année pour la quatrième année consécutive. La composante gérée s'est élevée à 424 millions d'euros, la collecte de Fineco Asset Management auprès des particuliers s'élevant à 215 millions d'euros, ce qui a largement compensé les 84 millions d'euros de décollecte dans le secteur de l'assurance.

La force se trouve également dans Enel, qui a augmenté de 1,1% sur sa troisième bougie haussière.

Terna, d'autre part, a grimpé de 0,8% après avoir signé un accord de facilité de crédit lié à l'ESG avec UniCredit - en hausse de 0,6% - jeudi pour un montant total de 200 millions d'euros. La facilité de crédit aura une durée totale de cinq ans, avec un taux d'intérêt également lié à la performance de Terna sur des indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance spécifiques.

Parmi les baissiers, Amplifon s'est assis sur le fond, abandonnant 5,7% à 31,39 EUR par action, dans sa troisième session baissière.

Banca Monte dei Paschi di Siena a également vendu, perdant 1,0 % à 4,88 euros par action.

Sur la shortlist, Salvatore Ferragamo a augmenté de 1,1%. Goldman Sachs a relevé sa recommandation sur le titre de "vendre" à "neutre", tout en réduisant l'objectif de cours à 9,10 EUR contre 10,00 EUR.

L'action Technoprobe est également en hausse de 2,2% à 9,47 euros par action, en vue d'une quatrième séance de clôture dans les chiffres noirs.

Le conseil d'administration de Maire Tecnimont - en hausse de 0,7% - a approuvé jeudi l'apport à sa filiale NextChem Spa de la totalité de la participation dans KT TECH Spa, une société créée à la suite de la récente scission de KT Kinetics Technology Spa, opérant dans la BU Integrated E&C Solutions.

Depuis le 1er juillet, KT TECH s'est vu attribuer l'unité opérationnelle "savoir-faire et technologie", y compris le personnel, les compétences et les contrats

technologies principalement pour la production d'hydrogène et de méthanol et la récupération du soufre.

Du côté des petites capitalisations, Abitare In progresse de 8,5% à 4,45 euros par action, sur sa troisième bougie haussière.

Beghelli a également connu une bonne séance, en hausse de 2,1% avec un nouveau cours à 0,2480 EUR, dans la foulée de la clôture dans le vert de la veille, en hausse de 2,1%.

L'Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna - en baisse de 0,3% - a annoncé un nouveau record jeudi, avec des passagers atteignant 1,1 million en juin, en hausse de 8,9% par rapport au même mois l'année dernière et devenant le mois avec le plus grand trafic de passagers dans l'histoire de l'aéroport.

Banca Profilo est resté stable à 0,2160 EUR, après avoir clôturé deux sessions à la hausse. La banque a "commenté" mercredi soir les rumeurs publiées par certains organes de presse concernant la vente de la participation d'Arepo BP Spa dans Banca Profilo. Arepo BP, l'actionnaire de contrôle de la banque et la société mère du groupe Banca Profilo, a confirmé qu'"une négociation exclusive est actuellement en cours, dont le résultat sera rapidement communiqué au marché lorsque toutes les conditions seront remplies", lit-on dans la déclaration.

IGD SIIQ - dans le vert de 2,1% - a présenté jeudi les lignes directrices stratégiques de son nouveau plan d'affaires 2025-2027. Le plan propose d'augmenter la rentabilité du portefeuille en misant sur l'innovation, de générer davantage de valeur avec la Business Unit Third Party Services, en se proposant comme opérateur de référence sur le marché de détail, d'investir pour maintenir les actifs modernes et attrayants, en améliorant la durabilité environnementale et le profil technologique et numérique, d'améliorer la gestion des échéances financières et de les rendre plus cohérentes avec les flux de trésorerie, de consolider la structure du capital également grâce à un plan ciblé de désinvestissements et de rotation des actifs, et de revenir à la distribution de dividendes. Le plan comprendra également une stratégie de désinvestissement et de rotation des actifs, avec des désinvestissements pouvant atteindre un total de 100 à 120 millions d'euros.

Parmi les PME, Execus - qui n'est pas encore cotée en bourse - a annoncé jeudi qu'elle avait approuvé une augmentation de capital d'un montant maximum de 2,5 millions d'euros à offrir d'ici le 8 juillet, réservée à des investisseurs qualifiés et à des partenaires stratégiques. L'aucap doit être souscrite en numéraire par l'émission d'un maximum de 1,4 million de nouvelles actions ordinaires. Le conseil d'administration a fixé le prix de souscription minimum à 1,76 EUR par action et le prix de souscription maximum à 1,78 EUR par action.

Culti Milano est en hausse de 3,2 pour cent, dans sa troisième séance de hausse.

SolidWorld Group - en hausse de 0,7 pour cent - a annoncé jeudi que sa filiale SolidWorld Middle East DMCC, basée à Dubaï, avait obtenu une commande de 800 000 euros pour la fourniture de deux systèmes de conception et d'impression 3D dans des environnements industriels et textiles pour une importante agence gouvernementale des Émirats arabes unis en octobre.

Circle - stable à 7,94 euros - a annoncé jeudi qu'il avait conclu un accord avec un port méditerranéen pour utiliser les services de la communauté portuaire du groupe. Le contrat, d'une valeur de plus de 700 000 euros, durera environ 18 mois et pourra être étendu à 1 million d'euros supplémentaires, pour une valeur totale de 1,7 million d'euros et une période allant jusqu'à 24 mois.

Askoll Eva, pour sa part, a chuté de 6,8 pour cent, après une hausse de 4,6 pour cent lors de la séance précédente.

En Asie, le Nikkei a clôturé légèrement dans le rouge à 40 912,37, le Hang Seng a cédé 1,3 pour cent à 17 799,61 et le Shanghai Composite a chuté de 0,3 pour cent à 2 949,93.

À New York, les marchés étaient fermés le 4 juillet pour la fête de l'indépendance.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0823 USD contre 1,0813 USD jeudi soir, alors que les actions européennes étaient fermées, tandis que la livre valait 1,2770 USD contre 1,2763 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le Brent s'échange à 87,54 USD le baril contre 87,52 USD le baril à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, se négocie à 2 371,50 USD l'once contre 2 358,00 USD jeudi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de vendredi, le chiffre du chômage américain arrive dans l'après-midi en provenance des États-Unis. A 1900 CEST, ce sera le tour du rapport sur les plateformes de forage de Baker Hughes.

À 2130 CEST, comme d'habitude le vendredi, le rapport COT sera publié.

