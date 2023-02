Le bénéfice de Banca Profilo chute ; les dépôts baissent mais les revenus augmentent

(Alliance News) - Banca Profilo Spa a annoncé vendredi qu'elle a clôturé l'année 2022 avec un bénéfice net de 11,1 millions d'euros, soit une baisse de 5,0 % ou 600 000 euros par rapport à l'année précédente.

Toutefois, ce chiffre serait en hausse de 1,7 million d'euros, soit 18 %, par rapport à l'année précédente s'il était net des gains non récurrents liés à la vente de la filiale suisse en 2021.

Les dépôts de la clientèle, y compris les dépôts fiduciaires nets, s'élèvent à 5,6 milliards d'euros, en baisse de 3,7 % par rapport aux 5,9 milliards d'euros au 31 décembre 2021, reflétant la baisse de la valeur des dépôts indirects suite à la chute des marchés et malgré des dépôts nets positifs de 173 millions d'euros en provenance de la Banque privée. Les dépôts directs ont augmenté de 61,2 millions d'euros, passant de 985,1 millions d'euros au 31 décembre 2021 à 1,5 milliard d'euros.

Le revenu net au 31 décembre 2022 s'est élevé à 70,6 millions d'euros, en hausse de 6,2 % ou 4,1 millions d'euros par rapport à 66,5 millions d'euros un an plus tôt, malgré des conditions de marché financier sensiblement opposées, confirmant la volatilité réduite en taille, également grâce à la diversification des sources de revenus.

Les revenus nets d'intérêts à la fin de 2022 s'élevaient à 41,1 millions d'euros, soit une augmentation de 136 % par rapport aux 17,4 millions d'euros de l'année précédente.

Le résultat d'exploitation de 18,4 millions d'euros est en hausse de 9,6 % ou 1,6 million d'euros par rapport à la fin de l'année dernière, ce qui équivaut à un revenu de coûts de 74,0 %, une amélioration par rapport à 74,8 % en 2021.

En 2022, le bénéfice avant impôt s'élève à 16,9 millions d'euros, soit une hausse de 9,1 % par rapport aux 15,5 millions d'euros comptabilisés en 2021.

Le bilan consolidé au 31 décembre 2022 présente un actif de 1,9 milliard d'euros contre 1,7 milliard d'euros fin décembre 2021, soit une hausse de 13 % principalement due à l'augmentation des prêts et avances à la clientèle de 24 % et des actifs financiers de 6,7 %. Les capitaux propres s'élèvent à 160,6 millions d'euros contre 163,9 millions d'euros au 31 décembre 2021, soit une diminution limitée de 2,0 % en fonction de la distribution des dividendes et des réserves en 2022 et de la diminution de la réserve d'évaluation HTCS, partiellement compensée par le bénéfice de 2022.

Les fonds propres consolidés de Banca Profilo au 31 décembre 2022 s'élevaient à 133,7 millions d'euros, avec un ratio CET 1 consolidé de 22,7 %, calculé conformément aux dispositions transitoires suite à l'entrée en vigueur de la norme IFRS 9. Le ratio de capital CET 1 consolidé entièrement chargé était de 22,6 %, bien au-dessus des exigences réglementaires et parmi les plus élevés de sa catégorie. La réduction constatée sur le ratio CET 1 est d'environ 293 points de base par rapport à 25,6 % à la fin de décembre 2021.

Le ratio de couverture de liquidité, déterminé sur le périmètre prudentiel consolidé, est largement supérieur à 100% : en particulier, au 31 décembre 2022, le ratio est d'environ 201,9%.

L'action de Banca Profilo est en baisse de 2,3% à 0,22 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.