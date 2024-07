Banca Profilo SpA est une banque italienne qui fournit des services de banque privée et des services financiers. La banque structure ses activités en quatre secteurs : Le secteur de la banque privée, qui offre des services aux clients privés et institutionnels, y compris la gestion d'actifs, la banque d'investissement et les services fiduciaires ; le secteur financier, qui consiste en la gestion et le développement d'activités de négociation d'instruments financiers pour compte propre et pour des tiers ; le secteur des activités étrangères, qui comprend les activités de la banque en Suisse, y compris la fourniture de services de banque privée, la gestion de patrimoine et le courtage en valeurs mobilières, et le secteur du centre d'entreprise, qui est actif dans la coordination, le contrôle et la gestion de la banque et de ses filiales. La société opère par l'intermédiaire de filiales consolidées, telles que Profilo Real Estate Srl, Banque Profil de Gestion Sa et Arepo Fiduciaria Srl.

Secteur Banques