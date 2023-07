La Banca Sistema SpA est une banque commerciale basée en Italie. La banque opère principalement dans le secteur des entreprises. Elle est spécialisée dans la fourniture de services d'affacturage aux entreprises, y compris l'affacturage avec et sans recours, l'affacturage inversé, la gestion de crédit, les créances de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l'affacturage à l'échéance, ainsi que la certification des créances. En outre, son portefeuille de produits comprend : des comptes courants, des dépôts à terme, des prêts à moyen terme et une gamme de garanties pour les organismes publics, les coûts d'urbanisation, les échanges immobiliers, ainsi que pour les entreprises d'énergie alternative, entre autres. La Banque offre une plate-forme en ligne pour faciliter la gestion des produits aux clients. Elle propose également un certain nombre de services dans le domaine du commerce de détail, tels que l'épargne et les comptes courants. La banque possède des succursales en Italie et au Royaume-Uni. Elle opère par l'intermédiaire de Beta Stepstone.

Secteur Banques