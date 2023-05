SACE et Banca Sistema soutiennent la liquidité de la chaîne d'approvisionnement de Rekeep

(Alliance News) - SACE Spa, Banca Sistema Spa et Rekeep Spa, la principale société de gestion intégrée des installations en Italie, ont annoncé jeudi une transaction de 60 millions d'euros destinée à soutenir la liquidité et la durabilité de la chaîne d'approvisionnement de Rekeep, qui est active dans toute l'Italie et à l'étranger dans plusieurs pays dans le domaine des services d'IMF.

Dans le cadre de cette opération, SACE Fct, la société d'affacturage du groupe SACE, qui dirige l'opération, et Banca Sistema ont mis à disposition une ligne de confirmation de 60 millions d'euros pour payer la chaîne d'approvisionnement des fournisseurs et sous-fournisseurs de Rekeep, avec l'aide de la Garantie SupportItalia de SACE, l'instrument extraordinaire mis en place pour soutenir la liquidité suite aux effets économiques négatifs de la crise russo-ukrainienne.

Grâce à l'instrument de confirmation, Rekeep a confié à SACE Fct et à Banca Sistema la gestion du paiement des créances réclamées par environ 150 fournisseurs et sous-traitants dans toute l'Italie, garantissant ainsi la certitude des délais de paiement et la durabilité de sa chaîne d'approvisionnement, qui est active dans les services essentiels d'utilité publique : des services spécialisés pour les installations hospitalières à la gestion et au nettoyage des installations, de l'entretien écologique à la requalification énergétique des bâtiments.

Les actions de Banca Sistema ont clôturé jeudi en baisse de 2,2 %, à 1,25 euro par action.

