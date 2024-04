BancFirst Corporation est une société holding financière qui exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales, BancFirst et Pegasus Bank, qui sont des banques agréées par l'État. La société compte six unités d'exploitation : metropolitan banks, community banks, Pegasus, Worthington, other financial services et executive, operations, and support. Les banques métropolitaines, les banques communautaires, Pegasus et Worthington offrent des prêts commerciaux et de détail, une gamme complète de comptes de dépôt et autres. Les banques métropolitaines sont situées dans les régions métropolitaines d'Oklahoma City et de Tulsa. Les banques communautaires sont implantées dans les communautés de l'Oklahoma. Pegasus propose des services bancaires dans la région métropolitaine de Dallas. Worthington est une banque située dans la région métropolitaine de Fort Worth. Les autres services financiers sont des unités commerciales de produits spécialisés, notamment les prêts garantis aux petites entreprises, les prêts hypothécaires résidentiels, les services fiduciaires, le courtage en valeurs mobilières, la banque électronique et l'assurance.

Secteur Banques