Banco Bbva Argentina SA, anciennement connue sous le nom de BBVA French Bank, est une institution bancaire basée en Argentine. Par le biais de sa plateforme bancaire, la banque offre une large gamme de services financiers et non financiers aux particuliers et aux entreprises. Elle gère trois lignes d'affaires : La banque de détail, les petites et moyennes entreprises et la banque d'entreprise et d'investissement (C&IB). La banque de détail propose, entre autres, des comptes chèques et d'épargne, des dépôts à terme, des cartes de crédit, des prêts, des prêts hypothécaires, des assurances et des produits d'investissement. Les Petites et Moyennes Entreprises ciblent les entreprises locales du secteur privé en leur fournissant des produits de financement, d'affacturage, des comptes chèques, des dépôts à terme, des services transactionnels et de paie, des produits d'assurance et d'investissement, entre autres. C&IB propose des services financiers aux entreprises et aux multinationales, ainsi que des services de transactions internationales, des solutions pour les marchés mondiaux, des financements à long terme, entre autres. La Banque est surtout active au niveau local.

Secteur Banques