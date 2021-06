La filiale suisse de BBVA se lance dans le négoce de bitcoins pour particuliers

Zurich (awp) - La filiale helvétique du géant bancaire espagnol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) a lancé lundi son service de négoce de bitcoins à l'attention de tous ses clients de banque privée. Disponible seulement en Suisse, cette nouvelle offre se limite actuellement à la plus célèbre des cryptodevises, mais devrait s'étendre à d'autres.

"Ce déploiement progressif a permis à BBVA Suisse de tester le fonctionnement du service, de renforcer la sécurité et, surtout, de détecter l'existance d'un désir important chez les investisseurs pour les crypto-actifs ou les actifs numériques comme moyen de diversifier leurs portefeuilles", explique son directeur général (CEO) Alfonso Gómez, cité dans un communiqué.

Selon BBVA, l'un des principaux attraits de son nouveau produit est que le système de gestion du bitcoin est entièrement intégré dans son application, ce qui permet à l'utilisateur de surveiller simultanément la performance de ses actifs numériques et traditionnels dans un même portefeuille d'investissement.

La banque espagnole dit opérer avec "plusieurs sources de conversion de crypto-monnaies, ce qui lui permet de garantir l'investissement 24 heures sur 24, de gérer des ordres de toute taille et d'en traiter plusieurs en même temps".

BBVA Suisse, qui se targue d'offrir les normes de sécurité les plus élevées disponibles sur le marché, insiste toutefois sur le fait qu'elle ne fournira aucun conseil sur ce type d'investissement.

Le nouveau service reste pour l'heure limité à la Suisse, qui "dispose d'un écosystème où la réglementation est claire et l'adoption de ces actifs numériques généralisée", selon le communiqué. Son extension à d'autres pays ou à une typologie de clientèle plus large dépendra de l'adéquation des marchés "en termes de maturité, de demande et de réglementation".

buc/jh