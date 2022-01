Le mexicain Banorte est le mieux placé pour acheter Citibanamex - analystes de BofA

La banque mexicaine Banorte est le créancier du pays le mieux placé pour acheter la branche de banque de consommation de Citigroup, connue sous le nom de Citibanamex, ont déclaré mardi les analystes de Bank of America Securities dans une note de recherche.

Selon le rapport, Banorte est la meilleure option en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment une position de capital solide, une expérience réussie en matière de consolidation et des actions représentant une devise attrayante, se négociant à 1,8 fois la valeur comptable de suivi et une capitalisation boursière de 20,7 milliards de dollars.

En outre, le rapport mentionne également que Banorte a joué un rôle de premier plan dans la transformation numérique du Mexique" et qu'elle est susceptible de bénéficier du soutien du gouvernement, ce qui accélérera les approbations réglementaires, le gouvernement du pays ayant déclaré qu'il souhaitait que Banamex redevienne la propriété des Mexicains."

Une combinaison potentielle avec Banamex serait transformationnelle et cimenterait Banorte parmi les deux plus grandes banques mexicaines", ont écrit les analystes de BofA Mario Pierry et Ernesto Gabilondo. "Mais les mérites financiers d'une éventuelle transaction ne sont pas encore clairs".

Les analystes ont noté que si une telle acquisition se produisait, le créancier combiné aurait une taille similaire à celle de l'unité mexicaine de l'espagnol BBVA dans les segments de la consommation et du crédit hypothécaire, et le dépasserait en tant que plus grand acteur du pays dans le domaine des cartes de crédit.

Mardi dernier, Citigroup a annoncé son intention de vendre son unité mexicaine de services bancaires aux particuliers, ouvrant la voie à de nombreuses spéculations sur l'identité de l'acheteur. Des hommes d'affaires tels que le milliardaire Ricardo Salinas Pliego et l'entrepreneur mexicain Garza Calderon, des banques locales et des banques étrangères figurent parmi les soumissionnaires potentiels. (Reportage de Carolina Pulice ; édition de Marguerita Choy)