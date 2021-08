SocGen relève ses prévisions 2021, baisse des provisions au 2e trimestre

PARIS (Reuters) - Société générale a relevé mardi ses prévisions pour 2021 après avoir renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre, grâce à la reprise de l'activité de banque de détail et à la baisse de ses provisions contre les créances douteuses.

La banque s'attend désormais à une progression des revenus de tous ses métiers en 2021, y compris dans la banque de détail en France où elle avait précédemment anticipé une variation comprise entre -1% et +1%.

La troisième banque française, après BNP Paribas et Crédit agricole, a également annoncé que son ratio de coût du risque - qui reflète les provisions pour créances douteuses - serait plus faible que prévu en 2021. Il devrait être compris entre 20 et 25 points de base, contre une prévision précédente de 30 à 35 points de base.

La SocGen a déclaré que le coût du risque avait baissé de 88,9% au deuxième trimestre, à l'image de rivaux comme l'espagnol BBVA et BNP Paribas qui ont également réduit leurs provisions pour créances douteuses, alors que l'économie mondiale se redresse progressivement au rythme de l'assouplissement des mesures pour lutter contre la pandémie.

"Le deuxième trimestre est marqué par la forte dynamique des revenus, le maintien de la discipline sur les coûts et un très faible coût du risque résultant de très peu de défauts de crédit", a déclaré le directeur général de la banque, Fréderic Oudéa, dans un communiqué.

La banque, qui va lancer au quatrième trimestre un programme de rachat d'actions pour environ 470 millions d'euros, a dégagé un bénéfice net de 1,44 milliard d'euros au deuxième trimestre, contre une perte de 1,26 milliard d'euros un an plus tôt.

Le produit net bancaire du groupe a pour sa part augmenté de 18,2% à 6,26 milliards d'euros.

En France, où le gouvernement a levé à la mi-mai la majeure partie des restrictions sanitaires, les revenus de la banque de détail ont augmenté de 8,7%.

Les revenus des activités de banque de financement et d'investissement - dont la réorganisation a été annoncée en mai dernier - ont progressé pour leur part de 24,5%.

Les revenus des métiers sur les actions ont été multipliés par cinq par rapport à l'année précédente, tandis que ceux des activités sur les taux et les changes ont reculé de 33%.

Le titre SocGen a progressé de 46% depuis le début de l'année.

(Reportage Matthieu Protard, version française Jean-Michel Bélot, édité par Jean Terzian)