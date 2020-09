Telefonica : va sortir de l'Euro STOXX 50 le 21 septembre

02/09/2020 | 16:31

Le titre Telefonica va être retiré de l'indice blue chip Euro STOXX 50. Le gestionnaire d'indices STOXX a annoncé mardi soir qu'il retirerait Telefonica, Société Générale, Fresenius, Orange et BBVA de l'indice Euro STOXX 50, à compter du 21 septembre.



Ces cinq actions seront remplacées par le fabricant d'ascenseurs finlandais Kone, le fabricant d'alcools français Pernod Ricard, le groupe immobilier allemand Vonovia, la société fintech néerlandaise Adyen et le groupe Internet néerlandais Prosus.



