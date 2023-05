BPM, 2023 en hausse après un bon trimestre ; baisse des prêts non performants

(Alliance News) - Banco BPM Spa a annoncé lundi qu'elle avait clôturé le premier trimestre avec un bénéfice net de 265,3 millions d'euros, en hausse par rapport aux 177,8 millions d'euros de la même période en 2022 et aux 209,9 millions d'euros du quatrième trimestre de l'année dernière.

Les produits nets d'intérêts s'élèvent à 743,0 millions d'euros, contre 511,5 millions d'euros au premier trimestre 2022 et 724,0 millions d'euros au quatrième trimestre 2022, avec des produits nets de commissions de 478,7 millions d'euros, contre 480,1 millions d'euros au premier trimestre 2022 et 447,3 millions d'euros au quatrième trimestre 2022.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 640,0 millions d'euros contre 624,7 millions d'euros au 31 mars 2022 et 651,4 millions d'euros au quatrième trimestre 2022 pour un résultat d'exploitation de 610,3 millions d'euros contre 561,2 millions d'euros au 31 mars 2022 et 605,7 millions d'euros au quatrième trimestre 2022.

Les ajustements nets sur les prêts à la clientèle s'élèvent à 137,5 millions d'euros contre 151,1 millions d'euros au premier trimestre 2022 et 184,7 millions d'euros au quatrième trimestre 2022. Le résultat brut des activités poursuivies s'élève à 474,2 millions d'euros contre 399,1 millions d'euros pour les trois premiers mois de 2022 et 332,7 millions d'euros pour le quatrième trimestre de 2022. Le bénéfice des activités poursuivies avant éléments non récurrents s'élève à 481,5 millions d'euros, contre 431,1 millions d'euros au cours des trois premiers mois de 2022 et 395,8 millions d'euros au quatrième trimestre de 2022.

Le bénéfice après éléments non récurrents de 270,5 millions d'euros se compare à 199,2 millions d'euros au premier trimestre 2022 et à 251,7 millions d'euros au quatrième trimestre 2022.

Le stock de prêts douteux nets s'élève à 2,3 milliards d'euros, en baisse de 3,4 % par rapport à fin 2022 et de 27 % en glissement annuel. La couverture des prêts non performants s'établit à 64,9 %, contre 64,8 % au 31 décembre 2022 et 61,9 % au 31 mars 2022, mais, compte tenu également des abandons de créances, la couverture est de 72,2 %. Pour les défaillances probables, le chiffre est de 40,8 %, contre 40,3 % au 31 décembre 2022 et 44,4 % au 31 mars 2022.

Pour le total des prêts douteux, le chiffre est de 51,4 %, contre 50,6 % au 31 décembre 2022 et 50,4 % au 31 mars 2022 ; en incluant les radiations, la couverture est de 56,5 %. Le ratio Texas s'est encore amélioré, passant de 20,3 % à la fin de 2022 et de 26,1 % au 31 mars 2022 à 18,6 %.

En ce qui concerne les fonds propres, le ratio CET 1 passe de 12,8 % à la fin de 2022 à 13,6 % au 31 mars, tandis que le coussin MDA sur les TCS s'élève à 486 points de base.

Pour l'ensemble de l'année 2023, Banco BPM prévoit une amélioration significative du bénéfice net du groupe par rapport à l'année dernière, avec une tendance qui, également en projection - EPS 2023 égal à environ 75 centimes d'euro et 2024 égal à environ 90 centimes d'euro - dépasse de manière significative à la fois la trajectoire de rentabilité et les objectifs globaux décrits dans le plan stratégique, qui sera donc mis à jour d'ici la fin de l'année 2023.

Les actions de Banco BPM ont clôturé lundi en hausse de 1,3 % à 3,76 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

