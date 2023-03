BPM, Statuto et GWM, transaction de financement structuré de 495 millions d'euros

(Alliance News) - Banco BPM Spa a annoncé mercredi avoir finalisé un accord de financement structuré d'un montant total de 495 millions d'euros avec le groupe Statuto, avec le soutien de GWM Group et d'ARECneprix Spa, une société de gestion d'actifs et de structuration du groupe illimity Bank Spa.

La transaction, qui vise à valoriser certains biens immobiliers prestigieux, a été structurée par le biais d'une titrisation dont les billets ont été souscrits par Banco BPM et GWM Group, ce dernier apportant également un nouveau financement pour l'achèvement d'importantes initiatives immobilières dans le centre de Milan.

En particulier, le projet prévoit le réaménagement du Palazzo del Toro sur la Piazza San Babila à Milan et, tout aussi important pour la ville de Milan, l'ouverture d'un hôtel de luxe 5 étoiles dans la Via Brera 19, qui sera géré par Six Senses Hotels Resorts Spas, un groupe hôtelier de renommée internationale dans le segment le plus élevé du secteur.

ARECneprix, société de gestion d'actifs, a agi en tant qu'arrangeur de la transaction, proposant et concevant sa structure et coordonnant son exécution. ARECneprix s'est également vu confier la gestion des actifs et le service spécial de la titrisation.

Les actions de Banco BPM ont augmenté de 0,9 pour cent à 4,16 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.