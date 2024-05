(Alliance News) - Comme l'a annoncé lundi matin Banco BPM Spa, la banque participera à une opération "impliquant l'émission d'obligations à paiement anticipé d'un montant total de 36 millions d'euros réalisée par Banco BPM avec UniCredit Spa et une garantie SACE pour des travaux stratégiques en faveur de l'infrastructure maritime".

L'opération a pour objet l'agrandissement et le réaménagement des ports de Naples et de Salerne, dans le cadre d'un projet plus vaste à réaliser par R.C.M. Costruzioni Srl, une société du groupe Rainone établie à Salerne.

Les travaux se rapportent à l'accord-cadre pour l'attribution de l'exécution des travaux d'infrastructure maritime et l'entreprise sera l'unique exécutant, désigné par le Consorzio Stabile Grandi Lavori, dont l'entreprise basée à Salerne est un actionnaire relativement majoritaire.

Afin d'obtenir l'avance contractuelle nécessaire pour activer et accélérer l'exécution des travaux, R.C.M. Costruzioni a pu compter sur des obligations de paiement anticipé d'une valeur totale de 36 millions d'euros émises par Banco BPM, en tant que fronteur émetteur, et UniCredit en faveur de l'Autorité portuaire du Sistema del Mar Tirreno Centrale.

La SACE est intervenue avec une garantie dans le cadre de l'opération Strategic Relief sous le profil de l'activation des processus de production et d'emploi sur des projets liés au PNRR.

En détail, le contrat, d'une valeur totale d'environ 220 millions d'euros, prévoit l'exécution de travaux d'extension et de renforcement du barrage Duca d'Aosta et l'achèvement de la darse orientale du port de Naples, ainsi que la consolidation et l'adaptation fonctionnelle de la darse occidentale, de la darse du 3 janvier et de la darse Manfredi dans le port de Salerne.

Banco BPM a perdu 0,8 % à 6,43 euros par action, tandis qu'UniCredit a progressé de 0,1 % à 36,24 euros par action.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

