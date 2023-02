BPM fait partie des banques qui financent deux usines de biométhane en Campanie

(Alliance News) - Avec un prêt total de 35 millions d'euros, le pool de banques composé de Banco BPM Spa en tant qu'agent et chef de file et de Mediocredito Centrale, Banca Popolare di Puglia e Basilica Scpa et Banca di Credito Cooperativo Campania Centro Cassa Rurale e Artigiana Soc. Coop a assisté le "Fondo Infrastrutture per la Crescita - ESG", géré par Azimut Libera Impresa SGR Spa, dans la réalisation de deux projets appelés "Bioenergy Albanella" et "Bioenergy Serre" visant à la construction de deux usines alimentées par des déchets zootechniques pour la production de biométhane avancé à utiliser dans le secteur des transports et d'engrais organiques de haute qualité.

Les usines seront construites dans la Piana del Sele, dans la province de Salerne, une zone à forte concentration d'entreprises agricoles, notamment d'élevages de buffles et de cultures maraîchères, dans le but de favoriser concrètement le rapport entre la production d'énergie renouvelable et l'économie circulaire.

Le financement a été conçu sous forme de financement de projet, en adaptant chaque aspect contractuel aux caractéristiques spécifiques de l'objet financé, les installations de biométhane, et à l'originalité de l'alimentation avec laquelle les installations travaillent, les effluents d'élevage.

L'action Banco BPM est en hausse de 0,4 % à 4,10 euros par action.

