(Alliance News) - Banco BPM Spa a annoncé jeudi qu'il avait soutenu, par un prêt de 6,5 millions d'euros sur six ans, le développement durable et l'investissement de Metallurgica San Marco, une entreprise leader dans le secteur de la transformation et de la personnalisation du laiton.

L'opération vise à assurer la transition écologique et la viabilité de l'entreprise, en mettant l'accent sur l'amélioration d'indicateurs de performance spécifiques. L'objectif principal de l'opération est donc de soutenir le plan d'investissement de Metallurgica San Marco et de maintenir son fonds de roulement.

Fondée en 1972, Metallurgica San Marco compte parmi les principaux acteurs européens de la production de produits en laiton étirés et extrudés et fonde son autorité sur la solidité structurelle et les normes technologiques de pointe. Le volume d'investissement est en constante augmentation.

"La création de Metallurgica Group nous a permis d'étendre la production d'alliages spéciaux, la gamme de production et d'optimiser les installations et les coûts. Un grand acteur du laiton, capable de satisfaire un large éventail de secteurs avec une production verte et diversifiée. La durabilité est un pilier de l'entreprise. 80 % des matières premières utilisées sont des déchets provenant des clients, collectés et récupérés", peut-on lire dans le communiqué de presse de BPM.

Après avoir obtenu la certification Global Recycle Standard, la norme internationale la plus importante pour la production durable à partir de matériaux recyclés, l'entreprise a également lancé le projet "MSM Get to Zero" pour aider à atteindre la neutralité carbone.

L'action de Banco BPM est en légère hausse à 4,34 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

