BPM obtient le service de caisse du Consortium de bonification de Piacenza

(Alliance News) - Banco BPM Spa a annoncé mardi qu'elle avait obtenu le service de caisse du Consorzio di Bonifica di Piacenza, l'organisme qui s'occupe principalement des besoins de protection du sol et de développement équilibré du territoire, de la protection et de l'amélioration de la production agricole et de l'utilisation rationnelle des ressources en eau, principalement à des fins d'irrigation.

Le nouvel accord prendra fin le 31 mars 2026, avec une option de renouvellement jusqu'au 31 mars 2029, et prévoit que le caissier effectue toutes les opérations liées à la gestion financière du Consortium et visant en particulier à l'encaissement des recettes, au paiement des dépenses, à la conservation des titres et des valeurs, ainsi que les accomplissements connexes requis par la loi, les statuts et les règlements de l'entité.

Les actions de Banco BPM ont clôturé mardi en hausse de 7,6 %, à 4,05 euros par action.

