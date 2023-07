(Alliance News) - Elica Spa a annoncé jeudi qu'elle avait obtenu un prêt de 30 millions d'euros lié à la durabilité auprès de Banco BPM Spa pour financer son plan d'investissement.

La transaction soutient le plan d'investissement de la société par le biais du prêt non garanti "Obiettivo Sostenibilità". Cette solution prévoit de partager les objectifs d'amélioration de la durabilité avec l'entreprise au moyen d'indicateurs de performance spécifiques.

Dans le cas d'Elica, l'indicateur de performance ESG identifié concerne l'augmentation du pourcentage d'énergie dérivée de sources renouvelables par rapport à l'énergie totale utilisée.

Le prêt est attribuable au plafond de 5 milliards d'euros "Investissements durables 2020-2023" que Banco BPM a mis en place pour répondre aux besoins ESG du monde des affaires.

" Elica est une entreprise en constante évolution qui, depuis plus de 50 ans, s'engage à créer de la valeur, en Italie et dans le monde entier, en combinant innovation, design et attention à l'environnement ", a commenté Marco Notari, responsable du marché des entreprises du Centre-Nord de Banco BPM. " Nous sommes ravis d'offrir notre soutien financier à Elica pour un plan de développement axé sur l'innovation et la durabilité, deux atouts indispensables pour envisager l'avenir qui nous voient en première ligne, avec nos produits et nos services, pour soutenir les entreprises et le pays ".

Avec la ligne de crédit 'Obiettivo Sostenibilità', nous nous sommes dotés d'un instrument qui soutiendra les investissements liés à l'innovation et au développement de produits, contribuant à rendre Elica encore plus compétitive", a déclaré Giulio Cocci, PDG d'Elica, "Cette opération confirme l'intégration profonde de la durabilité dans la stratégie industrielle du groupe Elica, à travers un modèle d'entreprise qui a dans son ADN la création de valeur pour toutes ses parties prenantes".

Le cours de l'action d'Elica est en baisse de 1,5 % à 2,58 euros par action et le cours de l'action de Banco BPM gagne 1,4 % à 4,48 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

