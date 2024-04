(Alliance News) - Banco BPM Spa a annoncé mercredi que l'agence de notation Moody's Investors Service a confirmé toutes les principales notations et évaluations de la banque.

Parmi elles, la note des dépôts à long terme a été confirmée à Baa1, la note de la dette senior non garantie à long terme à Baa2 et l'évaluation de crédit de base à Baa3.

La confirmation des notes de Banco BPM fait suite au relèvement de Moody's le 22 novembre - de deux crans pour la note BCA et la note de la dette senior non garantie à long terme et d'un cran pour la note des dépôts à long terme -, "qui a vu la reconnaissance par Moody's du renforcement significatif du profil financier du groupe, en particulier en termes de qualité des actifs et de rentabilité, ainsi que le renforcement de sa position de capital et de son solide profil de liquidité et de financement", a déclaré la banque dans un communiqué.

La principale perspective de notation à long terme de Banco BPM reste "stable".

L'action de Banco BPM a clôturé mardi en hausse de 1,1 % à 6,23 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

