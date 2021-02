Banco BPM S p A : en perte au T4 à cause des provisions, des coûts des restructuration

MILAN (Reuters) - Banco BPM a annoncé mardi une perte au quatrième trimestre, pénalisée par l'augmentation des provisions pour risques de crédit ainsi que par les coûts exceptionnels liés aux suppressions d'emplois et aux fermetures d'agences.

La troisième banque d'Italie a accusé une perte nette de 241,6 millions d'euros au cours des trois mois à décembre - contre un bénéfice net de 96 millions un an plus tôt, - après avoir plus que doublé le montant de ses provisions pour risque de crédit en les portant à 536,2 milliards d'euros, en raison des conséquences de la crise du coronavirus.

Les analystes tablaient en moyenne sur une perte nette de 227 millions d'euros, selon un consensus réalisé par Reuters à partir de la moyenne des prévisions de six analystes.

Le groupe, qui explore la possibilité d'une fusion et a engagé des discussions avec son rival BPER, a par ailleurs passé 187 millions d'euros de charges nettes liées au plan de départs volontaires de 1.500 personnes annoncé en décembre, assorti de la fermeture de 300 agences.

Banco BPM a également annoncé le versement d'un dividende de 0,06 euro par action pour la première fois depuis la fusion de Banco Popolare et Popolare di Milano en 2017.

(Andrea Mandalà; version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)