Banco BPM S.p.A. est le 3e groupe bancaire italien. L'activité s'organise essentiellement autour de 6 pôles : - banque privée ; - banque d'investissement ; - assurance ; - partenaires stratégiques : crédit à la consommation, crédit-bail et gestion d'actifs ; - finance ; - Corporate Center. Banco BPM S.P.A. est donc un groupe de services financiers à part entière qui, en plus de ses activités principales de banque commerciale et de banque de détail, fournit à ses clients une large gamme de produits, de services financiers et d'activités à valeur ajoutée. A fin 2023, le groupe gère 102,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 129,3 MdsEUR d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 1 437 agences implantées en Italie.

Secteur Banques