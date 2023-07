(Alliance News) - Banco BPM Spa a annoncé mardi que le conseil d'administration, dans le cadre du projet de développement de l'activité de monnaie électronique avec un PNV supérieur à 2 milliards d'euros, a décidé d'accorder une exclusivité à FSI SGR Spa, Pay Holding Spa et BCC Pay Spa, après avoir examiné les offres reçues " de la part d'opérateurs leaders du secteur ".

Cette exclusivité vise à négocier et à définir les termes et conditions d'un partenariat potentiel dans les secteurs de l'émission et de l'acquisition, avec l'activation simultanée d'une coentreprise, dans le capital de laquelle la Banque pourra entrer avec une part significative, lit-on dans la note de la société.

"Le nouveau partenariat pourrait conduire à la création du deuxième opérateur national, détenu à 100 % par des institutions italiennes, auquel Banco BPM a l'intention d'apporter ses activités dans le domaine de la monnaie électronique, moyennant une contrepartie mixte en espèces et en actions impliquant des avantages en termes de capital.

En outre, explique la société, "un accord de distribution devrait être signé en même temps, ce qui permettra à la banque de préserver ses niveaux de commission courants - environ 140 millions d'euros en 2022 - et d'exploiter tout le potentiel d'amélioration de la valeur quantifiable à plus de 2 milliards d'euros en termes de VAN dans un secteur à fort potentiel de croissance en termes de volumes et de revenus".

L'action de Banco BPM a clôturé dans le vert mardi, en hausse de 0,8 pour cent à 4,32 euros par action.

