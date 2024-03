(Alliance News) - Banco BPM Spa a annoncé mardi la signature d'un accord de partenariat avec l'Unione Industriale Pisana afin de soutenir les entreprises membres qui s'engagent à atteindre leurs objectifs de croissance et de développement.

Avec cet accord, Banco BPM s'engage à soutenir les entreprises membres de la province de Pise avec une série de produits, de lignes de crédit et de services ad hoc visant à faciliter l'accès au crédit grâce à l'assistance et aux conseils d'une équipe de spécialistes. À cette fin, Banco BPM a alloué un plafond spécifique d'une valeur de 70 millions d'euros.

Ce plafond est dédié aux entreprises qui s'engagent à atteindre des objectifs de croissance et de développement : une transition qui nécessite souvent des investissements importants et qui est rendue encore plus délicate aujourd'hui par la complexité de la situation économico-financière et géopolitique au niveau mondial. Il s'agit de toutes les transformations commerciales et productives nécessaires pour garantir un présent et un avenir aux entreprises locales.

Les actions de Banco BPM sont en hausse de 1,1 % à 6,19 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

