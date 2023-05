Banco BPM entre dans l'assurance entre Vera et CAA

(Alliance News) - Banco BPM Spa a annoncé lundi qu'elle avait exercé son option d'achat de 65% de Vera Vita Spa et Vera Assicurazioni Spa, prévue dans les accords signés il y a deux ans avec Cattolica Assicurazioni Spa.

Comme l'a expliqué la BPM, l'opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie visant à "renforcer le modèle d'entreprise du groupe qui, conformément au plan stratégique 2021-2024, prévoit l'internalisation de l'activité d'assurance vie, déjà entamée avec l'acquisition de la totalité du capital social de la société Banco BPM Vita auprès de Covéa, et l'activation d'un partenariat stratégique avec Crédit Agricole Assurances SA, une société du groupe Crédit Agricole SA, dans les secteurs de la bancassurance, de l'assurance non-vie et de la prévoyance".

BPM paiera 332,5 millions d'euros pour 65% des fonds propres des deux sociétés Vera, nets des instruments T2, et une composante fixe de 60 millions d'euros.

En particulier, l'exercice de l'option d'achat permettra la création d'un des principaux groupes captifs de bancassurance Vie en Italie, la proposition d'une offre intégrée de gestion de patrimoine pour les clients et d'une gamme de produits Vie renforcée et homogénéisée pour tous les clients du groupe Banco BPM, ainsi que l'expansion de la base de commissions, avec un impact significatif sur la rentabilité du groupe et une absorption de capital qui pourra bénéficier du Compromis danois et de l'augmentation des actifs d'assurance vie attribuables au conglomérat financier Banco BPM, ce qui permettra de réaliser d'importantes synergies entre les usines de produits.

En outre, Banco BPM vendra 65 % de Banco BPM Assicurazioni Spa à CAA et conclura un partenariat commercial d'une durée de 20 ans dans le secteur de l'assurance non-vie et de la protection, qui aura pour objectif la préparation de produits d'assurance destinés à être placés par le réseau de Banco BPM et le réseau Agos, une société de crédit à la consommation de premier plan en Italie, appartenant au groupe Crédit Agricole, qui contrôle 61 % de son capital et est détenu à 39 % par Banco BPM.

Dans ce cadre, il a notamment été convenu de prolonger de deux ans, soit jusqu'au 31 juillet 2025, le délai d'exercice de l'option de vente portant sur une participation de 10 % dans Agos Ducato détenue par Banco BPM, au prix d'exercice déjà convenu de 150 millions d'euros.

Les deux transactions devraient être finalisées au cours du dernier trimestre 2023 et auront un impact négatif de 15 points de base dans l'hypothèse où le compromis danois ne s'applique pas ; les avantages du compromis danois restent confirmés à 58 points de base.

Les actions de Banco BPM ont baissé de 1,5 % à 3,76 euros par action.

