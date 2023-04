Banco BPM lance un projet pour développer l'activité de monnaie électronique

(Alliance News) - Le conseil d'administration de Banco BPM Spa a annoncé mardi qu'il avait décidé de poursuivre un projet visant à accroître la valeur de son activité de monnaie électronique, dans le but de définir un partenariat potentiel avec un opérateur de marché de premier plan qui impliquera à la fois l'acquisition de marchands et la gestion des points de vente, ainsi que l'émission et la distribution de cartes de paiement.

"Avec sa base de clients, Banco BPM se qualifie actuellement comme l'un des principaux acteurs, ayant généré environ 53 milliards d'euros de ventes et de retraits au cours de l'exercice 2022 - entre l'émission et l'acquisition -, en hausse de 11% par rapport à 2021, sur la base de plus de 140 000 points de vente et d'environ 4,4 millions de cartes de paiement", a expliqué la société dans une note.

"Des manifestations d'intérêt non contraignantes reçues à ce jour par la banque de la part des principaux acteurs du marché, il ressort que l'activité de monnaie électronique est capable d'exprimer un potentiel de valorisation global en termes de 'NPV' de plus de 2 milliards d'euros, en tenant compte à la fois des composantes initiales et de celles liées à la valeur actualisée des commissions d'exploitation - plus de 140 millions d'euros avant impôts en 2022 - ainsi que des options de croissance future."

Le conseil d'administration a donné mandat au CEO de poursuivre les discussions en vue d'identifier un partenaire potentiel d'ici le premier semestre de l'année et de définir un cahier des charges contraignant.

Mardi, BPM a clôturé dans le vert, avec une hausse de 2,1 %, à 4,02 euros par action.

