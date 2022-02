Banco BPM se concentre sur sa croissance en tant que créancier autonome, selon son PDG.

Avec ses racines dans la riche région de Lombardie, Banco BPM, qui a une capitalisation boursière d'environ 5,4 milliards d'euros (6,13 milliards de dollars), est considéré comme le partenaire géographique idéal pour UniCredit, la deuxième plus grande banque italienne.

"Nous avons encore un chemin très important à parcourir sur le marché boursier, nous avons devant nous un chemin de croissance autonome très important qui n'est pas encore pleinement exploité", a déclaré Giuseppe Castagna, directeur général de Banco BPM, en marge de la conférence ASSIOM FOREX à Parme. "Banco BPM vaut plus".

Interrogé sur l'intérêt potentiel d'UniCredit, Castagna a déclaré que la banque n'avait reçu aucune communication de sa grande homologue à cet égard.

En réponse aux rumeurs d'une offre imminente potentielle, UniCredit a déclaré vendredi qu'elle continuait à évaluer toutes les options stratégiques et qu'elle informerait le marché en temps utile, ajoutant qu'aucune réunion extraordinaire du conseil d'administration n'avait été convoquée.

En début de semaine, l'action de Banco BPM a atteint son plus haut niveau en quatre ans après que le créancier a affiché des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre, les provisions pour pertes sur prêts ayant été réduites de plus de moitié et les commissions ayant augmenté les revenus.

M. Castagna a déclaré à l'époque que le créancier ne voyait pas d'opportunités de fusion pour le moment et qu'il se concentrait sur le plan d'affaires qu'il avait présenté l'année dernière.

"Nous venons de sortir d'un processus de restructuration, nous avons présenté un plan agressif ... mais nous pensons que le marché commence seulement à reconnaître quel est le chemin qui nous mènera beaucoup plus loin", a ajouté M. Castagna samedi.

L'action de Banco BPM a gagné environ 35 % depuis le début de l'année et plus de 60 % au cours des 12 derniers mois, car elle est considérée comme une cible possible de fusions et acquisitions.

(1 $ = 0,8811 euros)