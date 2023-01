Banco BPM soutient le Groupe Mare avec un prêt de 5 millions d'euros

(Alliance News) - Banco BPM Spa a annoncé lundi avoir signé un accord de financement de 5 millions d'euros pour le groupe Mare, une société active depuis plus de 20 ans et axée sur l'innovation par le biais de nouvelles technologies habilitantes pour l'industrie.

Le financement s'ajoute aux opérations déjà en cours pour soutenir Mare Wave, le plan de croissance pluriannuel conçu pour permettre des investissements allant jusqu'à 80 millions d'euros et qui, déjà en cours, accélère rapidement l'évolution du Groupe Mare en Italie par le biais d'acquisitions, de croissance organique et de l'introduction d'un nouveau modèle commercial évolutif.

"Soutenir les entreprises les plus prometteuses des territoires, encourager leur croissance, est l'un des objectifs que notre banque s'est toujours fixé", a déclaré Giuseppe Boscaino, responsable du marché des entreprises Centre-Sud de Banco BPM. "Nous croyons au projet du Groupe Mare, à la portée innovante d'une proposition qui considère les PME comme les grands protagonistes de la transformation numérique et du développement du tissu productif national. La convention de financement a été créée pour soutenir un groupe capable de se tourner vers l'avenir, en impliquant différents acteurs dans les défis les plus ambitieux, des entreprises de toutes tailles aux administrations publiques".

Du point de vue du marché, le plan Mare Wave est basé sur la plateforme DELFI.AI récemment lancée et destinée aux PME. Grâce à sa technologie exclusive Eureso, DELFI.AI permet aux PME d'utiliser de manière autonome l'intelligence artificielle de nouvelle génération. Il leur suffit d'entrer leur numéro de TVA pour analyser le niveau d'innovation des entreprises, identifier le paysage concurrentiel et mesurer le potentiel d'amélioration, initiant ainsi un parcours que les entreprises peuvent gérer de manière flexible et autonome pour croître et évoluer.

L'action de Banco BPM est en hausse de 4,7 pour cent à 3,86 euros par action.

