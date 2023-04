Fitch confirme la note d'investissement de BPM et la perspective stable

(Alliance News) - Banco BPM Spa a annoncé mercredi qu'à l'issue de son processus de révision annuel, l'agence de notation Fitch Ratings a confirmé ses notes d'investissement, avec une perspective stable.

"Les notes sont basées sur une analyse du profil de Banco BPM, qui s'appuie sur sa forte franchise enracinée dans le nord de l'Italie, et prennent en compte la bonne diversification des activités, l'amélioration de la rentabilité et de la qualité des actifs, une approche disciplinée du risque et des réserves de capital adéquates, un profil de financement stable et diversifié et des paramètres de liquidité solides", a expliqué la société dans une note.

"Les notations de Banco BPM reflètent également son modèle d'entreprise stable, orienté vers la banque commerciale, mais également diversifié dans les activités de gestion de patrimoine, d'assurance et de banque d'affaires et d'investissement.

Mercredi, Banco BPM a clôturé en baisse de 0,9 pour cent à 3,60 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.