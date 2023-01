L'Europe en hausse, Paris meilleur après le chiffre de l'inflation

(Alliance News) - Les principales places boursières d'Europe ont fait honneur aux prévisions et ont ouvert en hausse mercredi, coïncidant avec la publication de quelques données macroéconomiques importantes pour le Vieux Continent.

L'activité des services en Italie, par exemple, comme l'explique S&P Global, s'est presque stabilisée en décembre, le PMI des services passant de 49,5 en novembre à 49,9 au cours du dernier mois de l'année, proche de la valeur de 50,0 sans changement.

Pour la première fois depuis juin, l'enquête de décembre a également enregistré un retour à la croissance du flux des nouvelles commandes.

Ainsi, le FTSE Mib a ouvert en hausse de 0,7 pour cent à 24 611,87.

Le FTSE 100 est en hausse de 0,3 pour cent à 7 579,70, le CAC 40 de Paris ouvre en hausse de 1,3 pour cent à 6 707,62 et le DAX 40 de Francfort est dans le vert de 1,2 pour cent à 14 352,16.

Sur le front européen, le taux d'inflation annuel de la France est tombé à 5,9 pour cent en décembre 2022 après 6,2 pour cent en novembre et en dessous des prévisions du marché de 6,4 pour cent, selon les estimations préliminaires de l'Insee.

De nouveaux indices économiques seront en abondance cette semaine, en commençant par la publication des minutes de la Réserve fédérale et de la dernière enquête JOLTS aujourd'hui, et en terminant par les données sur les emplois non agricoles de vendredi.

"Entre-temps, le marché continue d'escompter la probabilité d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt de 0,25 % par la Fed en février, avec un taux terminal d'environ 5 % au cours de l'année", a commenté Richard Hunter, responsable des marchés chez interactive investor, alors que les craintes subsistent que la politique monétaire agressive puisse alimenter une récession de l'économie américaine.

Parmi les plus petites cotations italiennes, la Mid-Cap a gagné 0,8 % à 40 573,59, la Small-Cap a baissé de 0,2 % à 28 252,86, et l'Italy Growth a augmenté de 0,1 % à 9 378,49.

Sur la liste principale de la Piazza Affari, majoritairement haussière, les valeurs bancaires se sont bien comportées : Banco BPM a ouvert en hausse de 4,2 %, UniCredit a progressé de 2,6 % et BPER Banca de 1,9 %.

Parmi les valeurs les plus performantes à l'ouverture figurent Telecom Italia, qui a gagné 2,7 %, Enel et Moncler, en hausse de 2,0 % et 1,7 %, respectivement.

Les valeurs pétrolières, en revanche, étaient dans le rouge, avec Tenaris en queue de peloton à moins 5,1 %. Eni a chuté de 1,7 % et Saipem a baissé de 1,5 %. Leonardo, CNH Industrial et Iveco Group ont également chuté, perdant respectivement 2,7 %, 0,4 % et 0,1 %.

Même sur le Mid-Cap, la couleur verte prévaut, avec la Juventus FC confirmée une fois de plus dans les quarts supérieurs et qui, après avoir clôturé en hausse de 8,7 %, a ouvert mercredi matin en hausse de 3,8 %, en tête de liste.

Datalogic et OVS ont suivi, en hausse de 3,0 % et 2,1 %.

Webuild a repris 1,2 pour cent après le rouge de 0,6 pour cent de la veille. Lundi, elle a annoncé qu'elle avait acheté 40 500 de ses propres actions ordinaires dans la semaine du 28 au 30 décembre 2022 inclus.

Les actions ont été acquises à un prix moyen de 1,3837 euro par action, pour une valeur totale de 56 040,74 euros.

Anima Holding ouvre en hausse de 2,0% après avoir terminé en hausse de 0,4%. La société a annoncé vendredi qu'elle poursuivait son partenariat avec le groupe Crédit Agricole Italia, en adaptant si nécessaire l'accord précédent liant Anima et Credito Valtellinese.

La révision, comme l'explique Anima dans une note, est devenue opportune suite à la fusion par incorporation de Credito Valtellinese dans Crédit Agricole Italia, avec effet au 24 avril 2022.

L'accord a maintenu sa durée initiale jusqu'en 2027. CAI et Anima entendent préserver la valeur industrielle du partenariat, liée à la stabilité des actifs sous gestion.

Zignago Vetro - en hausse de 1,1 % - a annoncé mardi qu'elle avait perdu son statut de petite et moyenne entreprise, le régime transitoire qui a modifié la définition des PME, en éliminant la référence au paramètre du chiffre d'affaires, étant arrivé à son terme.

Sur les petites capitalisations, Trevi Finanziaria Industriale a ouvert en hausse de 0,2 pour cent après avoir clôturé en baisse de 0,8 pour cent. La société a annoncé lundi que la période d'exercice des droits de préemption relatifs à l'offre aux actionnaires d'un nombre maximum de 79,1 millions d'actions ordinaires pour un montant total maximum de 25,1 millions d'euros avait pris fin.

Pendant la période de l'offre, suite à l'exercice de 110,6 millions de droits d'option, 58,0 millions d'actions ont été souscrites pour une valeur totale de 18,4 millions d'euros.

Netweek est en tête, en hausse de 4,2 %, suivi de BasicNet, dans le vert de 2,5 %. BasicNet a déclaré vendredi qu'elle avait acheté 16 500 de ses propres actions ordinaires entre le 27 et le 30 décembre.

Les actions ont été reprises à un prix moyen de 5,4810 euros par action, pour une valeur totale de 90 440,50 euros.

À ce jour, la société détient 3,9 millions d'actions propres, soit 7,2 % de son capital social.

Civitanavi Systems ouvre dans le vert par 1,2%. La société a annoncé qu'elle a signé un accord de décision avec l'Agence italienne du revenu intérieur qui lui permettra d'avoir accès à l'avantage fiscal de la Patent Box pour la propriété intellectuelle pour les brevets et le savoir-faire.

L'avantage fiscal pour la période de cinq ans 2017-2021 sera comptabilisé dans les états financiers de 2022 et la quantification aura lieu lors de l'établissement des états financiers.

Parmi les PME, Imvest ouvre avec une hausse théorique de 15%. Casasold, en hausse de 2,9%, et Telesia, qui a gagné 4,3%, se sont également bien comportés.

Circle a commencé la journée avec une hausse de 0,5 %. Lundi, elle a annoncé qu'elle avait signé, par l'intermédiaire du réseau d'affaires Log@Sea, un nouveau contrat pour la fourniture de solutions avancées d'automatisation des portes à un important terminal polyvalent de la Tyrrhénienne.

"La commande, dont la valeur dépasse 145 000 euros, porte sur la mise en œuvre d'un projet complet de composants matériels spécialisés et du logiciel Milos pour la gestion des procédures de contrôle d'accès des véhicules et des unités de transport intermodal. Cela confirme l'actualité et la confiance du marché dans les solutions qui sous-tendent notre plan Connect 4 Agile Growth", a expliqué Luca Abatello, président et CEO.

Laboratorio Farmaceutico Erfo ouvre en hausse de 0,6 pour cent. La société a annoncé lundi que Active Capital Investment, qui est liée au président du conseil d'administration, a acheté 16 000 actions ordinaires.

Les actions ont été reprises à un prix moyen de 1,871 EUR par action, pour une valeur totale de 29 936,00 EUR.

En Asie, le Nikkei 225 a perdu 1,5 pour cent à 25 716,86, le Hang Seng a clôturé en hausse de 3,2 pour cent à 20 793,11 et le Shanghai Composite a terminé dans le vert de 0,2 pour cent à 3 123,37.

A New York, dans la nuit, le Dow a clôturé dans le rouge fractionné à 33 136,37, le Nasdaq a chuté de 0,8 % à 10 386,98 et le S&P 500 de 0,4 % à 3 824,14.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0616 contre USD1.0545 à la clôture de mardi. En revanche, la livre valait 1,2055 USD contre 1,1964 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 80,65 USD le baril, contre 82,73 USD le baril hier soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 860,07 USD l'once, contre 1 836,55 USD l'once mardi soir.

Sur le calendrier économique de mercredi, au Royaume-Uni, à 1030 CET, la BoE publiera les données sur le crédit à la consommation, la masse monétaire M4 et les prêts hypothécaires.

Outre-mer, à 1300 CET, en provenance des États-Unis, viendront les données sur les hypothèques à 30 ans et les demandes de prêts hypothécaires.

Dans l'après-midi, à 1600 CET, ce sera le tour de l'indice ISM de l'emploi manufacturier, des prix sectoriels, des données des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière et des nouveaux emplois JOLT pour novembre.

Parmi les entreprises cotées à la Bourse italienne, aucune annonce spéciale n'est attendue.

