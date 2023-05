L'Italie veut stimuler la concurrence bancaire avec la vente de Monte dei Paschi

L'Italie a l'intention de stimuler la concurrence entre les banques avec la privatisation du créancier renfloué Monte dei Paschi di Siena (MPS), a déclaré vendredi le ministre de l'économie Giancarlo Giorgetti, ajoutant que cela aiderait l'économie.

Les engagements convenus avec les autorités de l'Union européenne en temps utile pour le renflouement de MPS à hauteur de 5,4 milliards d'euros (5,9 milliards de dollars) en 2017 lient Rome à la vente éventuelle de sa participation de 64% dans la banque.

L'administration de droite du Premier ministre Giorgia Meloni a injecté 1,6 milliard d'euros supplémentaires dans la banque toscane en novembre, lorsque l'État a couvert sa part d'une augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros.

"MPS peut devenir une proie recherchée au lieu d'être une cible à éviter. Elle peut également devenir le pivot de la structure du secteur bancaire italien", a déclaré M. Giorgetti lors d'un événement organisé par le journal Il Sole 24 ore.

"Les mesures que nous prendrons viseront à stimuler la concurrence dans le secteur du crédit bancaire, dans l'intérêt de notre système économique.

Après que le gouvernement ait échoué en 2021 à vendre MPS à son rival UniCredit, les banquiers s'attendent à ce que Rome cherche une autre fusion pour réduire sa participation.

Les remarques de M. Giorgetti rejoignent celles de M. Meloni, qui a déclaré ces derniers mois que la privatisation de MPS devrait favoriser la création de plusieurs grands groupes bancaires dans le pays.

Cela ouvre la perspective d'un accord potentiel avec Banco BPM ou BPER Banca, respectivement troisième et quatrième banques italiennes, bien que ces deux banques aient déclaré par le passé qu'elles n'étaient pas intéressées par MPS.

Le secteur bancaire italien est dominé par Intesa Sanpaolo et UniCredit, qui possèdent chacune plus de quatre fois les actifs de Banco BPM et représentent ensemble environ la moitié du total du secteur.

M. Giorgetti a déclaré vendredi que le Trésor pourrait suivre une voie similaire avec la vente de MPS, comme il l'a fait avec la compagnie aérienne ITA Airways, qui a succédé à Alitalia, une compagnie déficitaire.

La compagnie allemande Lufthansa prendra une participation de 41% dans ITA Airways par le biais d'une augmentation de capital de 325 millions d'euros, comme première étape d'un plan convenu avec le Trésor pour privatiser le transporteur.

Des sources ont déclaré à Reuters ce mois-ci que le Trésor était prêt à réduire sa participation dans MPS par le biais d'une ou plusieurs ventes d'actions sur le marché, si cela s'avérait financièrement avantageux et à condition que tout nouvel investisseur important gère la participation conformément à l'intérêt national de l'Italie.

(1 dollar = 0,9084 euro) (Rédaction : Valentina Za et Mark Potter)