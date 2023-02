La BPM conclut un accord avec les syndicats sur le chiffre d'affaires et la prime de bien-être

(Alliance News) - Banco BPM Spa a annoncé lundi avoir conclu d'importants accords avec les syndicats "dans le but de renforcer l'engagement et le dévouement du personnel du groupe", a expliqué la banque.

En effet, un accord a été signé qui prévoit la reconnaissance d'une prime de bien-être d'une valeur de 1 500 euros à tout le personnel des catégories des domaines professionnels et des cadres moyens. En outre, l'extension du Fonds de solidarité a été définie pour 250 employés supplémentaires déjà inscrits sur la liste précédente, favorisant également le renouvellement générationnel du groupe par 125 nouvelles embauches et permettant d'atteindre les niveaux d'ambition récemment communiqués au marché pour 2024 et 2025 ; l'objectif de bénéfice net pour 2023 de plus de 60 cents par action est également confirmé.

"La négociation de second niveau a été confirmée, l'accord sur les jours de congé et, confirmant l'attention portée à l'individu et la meilleure gestion des temps de vie et de travail, un autre accord a été signé sur le travail agile en faveur du siège et le smart learning avec une priorité pour le réseau commercial afin d'encourager les activités de formation à être réalisées en dehors des locaux de la banque".

Enfin, dans le but de promouvoir un climat d'entreprise positif et, en même temps, de soutenir une croissance correcte, saine et durable des affaires, l'accord sur les politiques commerciales et l'organisation du travail a été prolongé.

L'action du Banco BPM a clôturé lundi en baisse de 2,5 % à 4,10 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

