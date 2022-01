Le fonds bancaire italien se réunit pour choisir l'acheteur de Carige.

Le fonds italien propriétaire de Carige se réunira lundi pour choisir un acheteur de la banque parmi trois prétendants, avec lesquels il négociera une vente qui, espère-t-il, mettra fin à sept ans de crise du créancier en difficulté.

Carige et sa grande rivale Monte dei Paschi di Siena sont les deux principaux maux de tête bancaires que l'Italie doit résoudre pour achever une restructuration qui a coûté plus de 10 milliards d'euros (11 milliards de dollars) aux créanciers sains ces dernières années.

Après avoir échoué l'an dernier à vendre l'entreprise publique Monte dei Paschi au poids lourd UniCredit, l'Italie a proposé 380 millions d'euros d'incitations fiscales brutes pour faciliter la cession de Carige.

Le comité directeur du fonds bancaire FITD, qui détient 80% du créancier, se réunit à 14h30 GMT.

Financé par des banques italiennes, le FITD a dépensé 600 millions d'euros pour sauver Carige et doit maintenant injecter davantage d'argent dans l'entreprise avant que les repreneurs BPER, Credit Agricole Italia et le fonds américain Cerberus n'acceptent de la reprendre pour un euro symbolique.

Après avoir initialement demandé une injection de capital de 1 milliard d'euros, que FITD a rejetée parce qu'elle dépassait les 700 millions d'euros qu'elle pouvait dépenser, BPER a abaissé samedi sa demande de liquidités en dessous de ce seuil, selon des personnes proches du dossier.

La cinquième banque d'Italie est le soumissionnaire favori, les autorités du pays souhaitant que les prêteurs de taille moyenne se regroupent et certains membres de FITD se méfiant de la poursuite de l'expansion de Credit Agricole Italia, le plus grand créancier étranger du pays.

L'année dernière, la branche italienne du Crédit Agricole français a racheté le petit établissement Creval pour 1 milliard d'euros, et en 2017, elle a conclu un accord de sauvetage avec le FITD pour trois banques en difficulté.

BPER a été orientée sur la voie de l'expansion par son actionnaire principal, l'assureur UnipolSAI, et l'année dernière, elle a augmenté ses actifs de 40 % en achetant des succursales vendues dans le cadre du rachat d'UBI par Intesa Sanpaolo.

Carige porterait les actifs de BPER à environ 155 milliards d'euros, ce qui en ferait la quatrième banque d'Italie et un concurrent plus direct de Banco BPM, la troisième et un partenaire possible de fusion depuis longtemps.

"L'opération potentielle BPER-Carige éloignerait encore plus la possibilité d'une intégration entre BPER et Banco BPM", ont déclaré les analystes d'Intesa Sanpaolo.

Avec un ratio coûts/revenus de 93%, Carige aurait "besoin de toute l'attention de la direction et de temps" pour être restructurée une fois acquise, selon Intesa.

En fin de matinée, les actions de Carige étaient en hausse de 3,3%, ayant gagné plus d'un tiers depuis la mi-décembre, lorsque la nouvelle de l'intérêt de BPER et de Credit Agricole Italia est apparue.

(1 $ = 0,8823 euros) (Editing by Jan Harvey)