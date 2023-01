Les Européens devraient baisser après les minutes de la Fed

(Alliance News) - Les marchés boursiers européens devraient ouvrir en baisse jeudi matin à la suite de la publication du procès-verbal de la dernière réunion du FOMC en décembre, qui indique qu'aucune réduction des taux de référence n'est prévue en 2023.

La Réserve fédérale a réaffirmé sa détermination à poursuivre la lutte contre l'inflation par de nouvelles hausses de taux et a prévenu que cette position ne devait pas être sous-estimée par les investisseurs.

Ainsi, le FTSE Mib devrait être dans le rouge de 70,0 points ou 0,3 pour cent après avoir clôturé en hausse de 1,7 pour cent à 24 860,56.

Le FTSE 100 devrait ouvrir en baisse de 10,0 points ou 0,1 pour cent, le CAC 40 de Paris devrait baisser de 24,5 points ou 0,4 pour cent et le DAX 40 de Francfort devrait baisser de 33,5 points ou 0,2 pour cent.

Parmi les cotations mineures d'Italie hier soir, la moyenne capitalisation a gagné 1,0 pour cent à 40 673,88, la petite capitalisation a augmenté de 0,3 pour cent à 28 299,98 et l'Italie croissance a terminé en hausse de 0,3 pour cent à 9 398,14.

Sur la liste principale de la Piazza Affari, Telecom Italia a clôturé en tête avec une hausse de 4,2 %, suivie d'UniCredit, la meilleure des banques, qui a augmenté de 3,7 %.

Enel et Hera se sont également bien comportés, tous deux dans le vert de 3,6 %.

En revanche, le secteur pétrolier était dans le rouge, avec Tenaris en queue de peloton et en baisse de 7,1 %. Saipem a chuté de 3,1% et ERG de 2,8%. Eni a clôturé dans le rouge de 1,5%.

Sur le Mid-Cap haussier, la Juventus FC est toujours dans le quart supérieur et a clôturé en hausse de 1,6 %.

PharmaNutra a grimpé de 2,4 % après avoir annoncé la signature de trois nouveaux accords commerciaux internationaux pour la distribution des produits des gammes SiderAL® et Cetilar® en République indonésienne, au Koweït et au Mexique.

Avec la conclusion de ces nouveaux contrats, le groupe PharmaNutra compte désormais 47 distributeurs dans 70 pays en Europe, en Asie, en Amérique latine et en Afrique.

Webuild s'est redressé de 2,1 pour cent après le rouge de 0,6 pour cent enregistré la veille de l'événement. Lundi, elle a annoncé qu'elle avait acheté 40 500 de ses propres actions ordinaires dans la semaine du 28 au 30 décembre 2022 inclus.

Les actions ont été acquises à un prix moyen de 1,3837 euro par action pour une valeur totale de 56 040,74 euros.

Anima Holding a clôturé en hausse de 1,7 pour cent. La société a annoncé vendredi qu'elle poursuivait son partenariat avec le groupe Crédit Agricole Italia, en adaptant le cas échéant l'accord précédent liant Anima et Credito Valtellinese.

La révision, comme l'explique Anima dans une note, est devenue opportune suite à la fusion par incorporation dans Crédit Agricole Italia de Credito Valtellinese, effective le 24 avril 2022.

L'accord a maintenu sa durée initiale jusqu'en 2027. CAI et Anima entendent préserver la valeur industrielle du partenariat, liée à la stabilité des actifs sous gestion.

Zignago Vetro - en hausse de 2,5 % - a annoncé mardi qu'elle avait perdu son statut de petite et moyenne entreprise, le régime transitoire qui a modifié la définition des PME, en éliminant la référence au paramètre du chiffre d'affaires, étant arrivé à son terme.

Sur les petites capitalisations, Trevi Finanziaria Industriale a cédé 0,3 pour cent après avoir clôturé en baisse de 0,8 pour cent. La société a annoncé lundi que la période d'exercice des droits de préemption relatifs à l'offre aux actionnaires d'un maximum de 79,1 millions d'actions ordinaires pour un montant total maximum de 25,1 millions d'euros avait pris fin.

Pendant la période de l'offre, suite à l'exercice de 110,6 millions de droits d'option, 58,0 millions d'actions ont été souscrites pour une valeur totale de 18,4 millions d'euros.

BasicNet a également bien fait, dans le vert de 0,4 pour cent. La société a indiqué vendredi qu'elle avait acheté 16 500 de ses propres actions ordinaires entre le 27 et le 30 décembre.

Les actions ont été acquises à un prix moyen de 5,4810 euros par action, pour une valeur totale de 90 440,50 euros.

À ce jour, la société détient 3,9 millions d'actions propres, soit 7,2 % de son capital social.

Civitanavi Systems a vendu 0,2%. La société a annoncé qu'elle a signé un accord de décision avec l'Agence italienne du revenu intérieur qui lui permettra d'avoir accès à l'avantage fiscal de la Patent Box pour la propriété intellectuelle pour les brevets et le savoir-faire.

L'avantage fiscal pour la période de cinq ans 2017-2021 sera comptabilisé dans les états financiers de 2022 et la quantification aura lieu lors de la préparation des états financiers.

Parmi les PME, l'imprimerie Poligrafici - dont le bénéfice a augmenté de 2,3% - a annoncé mercredi que, par l'intermédiaire de sa filiale Centro Stampa Poligrafici, elle avait conclu un accord avec Cooperativa Editoriale Giornali Associati Spa pour l'impression du quotidien 'Corriere Romagna'.

L'accord, qui prendra effet le 1er janvier 2023, durera quatre ans et prévoit l'impression de toutes les éditions du quotidien Corriere Romagna dans les usines de production de CSP.

Le cercle s'est refermé sur une égalité. Lundi, elle a annoncé qu'elle avait signé, par l'intermédiaire du réseau d'affaires Log@Sea, un nouveau contrat pour la fourniture de solutions avancées d'automatisation des portes à un important terminal polyvalent de la Tyrrhénienne.

"La commande, dont la valeur dépasse 145 000 euros, porte sur la mise en œuvre d'un projet complet de composants matériels spécialisés et du logiciel Milos pour la gestion des procédures de contrôle d'accès des véhicules et des unités de transport intermodal. Cela confirme l'actualité et la confiance du marché dans les solutions qui sous-tendent notre plan Connect 4 Agile Growth", a expliqué Luca Abatello, président et CEO.

En Asie, le Nikkei 225 a clôturé dans le vert de 0,4 pour cent à 25 820,80, le Hang Seng a augmenté de 1,3 pour cent à 21 059,89 et le Shanghai Composite a terminé en hausse de 1,0 pour cent à 3 155,22.

À New York, dans la nuit, le Dow a clôturé en hausse de 0,4 %, le Nasdaq a terminé en hausse de 0,7 % et le S&P 500 a cédé 0,8 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0607 contre USD1.0619 à la clôture de mercredi. La livre, quant à elle, valait 1,2028 USD contre 1,2048 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 78,47 USD le baril, contre 78,34 USD le baril hier soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 854,47 USD l'once contre 1 865,60 USD l'once mercredi soir.

Sur le calendrier économique de jeudi, le PMI allemand de la construction arrive à 0930 CET ainsi que ceux de l'Italie, de la France et de la zone euro. Une heure plus tard, pour le Royaume-Uni, vient l'indice PMI composite et l'indice PMI du secteur des services.

De retour en Italie, à 1100 CET, c'est le tour de l'indice des prix à la consommation pour le mois de décembre et, depuis la zone euro, de l'indice des prix à la production.

Outre-mer, à 1430 CET, les données sur les exportations, les importations et les demandes d'allocations chômage arrivent.

Parmi les entreprises cotées sur Piazza Affari, aucune annonce particulière n'est attendue.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

