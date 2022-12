Les actions marquent le pas à l'ouverture

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sans grand changement en début de séance vendredi, les investisseurs hésitant visiblement à prendre des positions tranchées alors que subsistent des incertitudes sur la politique monétaire des Etats-Unis.

À Paris, le CAC 40 perd 0,08% à 6.512,53 points vers 08h25 GMT. A la Bourse de Londres, qui fermera à 12h30 GMT pour Noël, le FTSE 100 cède 0,05%. Et à Francfort, le Dax avance de 0,03%.

Le sentiment de marché reste alourdi par la crainte d'une récession économique avec la poursuite du resserrement monétaire de la Réserve fédérale en 2023.

Les signes de résilience de l'économie américaine font en effet craindre que la Fed poursuive plus longtemps qu'attendu son resserrement monétaire pour lutter contre l'inflation.

A plus d'une semaine du nouvel an, les espoirs d'un "rallye de Noël" s'estompent et l'année 2022 s'annonce comme la pire pour le marché boursier depuis la crise de 2008.

"Le consensus est assez clair sur le fait qu'il va y avoir une récession en 2023", a déclaré Chuck Carlson, directeur général d'Horizon Investment Services. "La question est de savoir dans quelle mesure le marché a déjà pris en compte cette récession, c'est là que ça devient un peu plus délicat".

Les observateurs étudieront avec attention à 12h30 GMT les chiffres mensuels des revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis, dernières statistiques majeures de l'année, qui incluent l'indice des prix PCE, le plus surveillé par la Fed.

Peu de valeurs se démarquent en Bourse. On peut noter la progression de 1% de Banco BPM après l'annonce d'un protocole d'accord avec filiale d'assurance de Crédit Agricole (+0,31%) dans la bancassurance en Italie.

A Paris, DBV Technologies grimpe de plus de 17%, la biotech ayant annoncé la levée de la suspension clinique partielle par l'autorité de santé américaine FDA de son étude clinique concernant son patch Viaskin pour les enfants.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)