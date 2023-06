Banco Bradesco S.A. : Goldman Sachs confirme sa recommandation neutre

Banco Bradesco est la 1re banque privée brésilienne. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit : - banque (83%) : activités de banque de détail, de banque de marché et d'investissement, de banque privée, de gestion d'actifs, prestations de services financiers spécialisés (prestations de crédit-bail, de crédit immobilier, de crédit à la consommation, etc.) ; - assurance (16,8%) : assurances automobile, maladie, accidents, gestion de fonds de pension, etc. ; - autres (0,2%). A fin 2019, le groupe gère 368,2 MdsBRL d'encours de dépôts et 345,3 MdsBRL d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 4 478 agences dans le monde.

Secteur Banques